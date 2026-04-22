Guerra en Oriente Medio afecta a la empresa matriz de los preservativos Durex

Precios de los hidrocarburos suben constantemente mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado por Irán en medio de la guerra de Oriente Medio.

Londres, Reino Unido. El grupo británico de productos de higiene y salud Reckitt Benckiser, empresa matriz de la marca de preservativos Durex, advirtió el miércoles que el encarecimiento de los hidrocarburos por la guerra en Oriente Medio podría costarle hasta £150 millones ($190 millones).

“Un escenario con un precio del petróleo de $110 por barril durante el resto del año 2026 supondría un impacto bruto de aproximadamente £130 a £150 millones” en sus costes de producción anuales, señaló en un comunicado el grupo, casa matriz también de marcas como Harpic o Nurofen.

Estas previsiones se publicaron pocas horas después de que el director de Karex, gigante malasio de los preservativos (que suministra, entre otros, a Durex), declarase a Bloomberg que habría subidas de precios de cerca del 30% debido a la desestabilización de las cadenas de suministro y al aumento de los costos por el conflicto.

“Es claramente uno de los mayores ajustes de precios en mucho tiempo”, reconoció el director general de Karex, Goh Miah Kiat.

Encarecimiento de los precios del petróleo repercutirá en varias industrias del mundo, entre ellas, la de los preservativos. (Alejandro Gamboa Madrigal)

Reckitt Benckiser indicó que “si los precios de las materias primas se mantienen en niveles muy elevados durante todo el año”, acabarán repercutiendo en los presupuestos de los hogares y, por tanto, en la demanda.

La empresa publicó el miércoles una caída de su cifra de negocios de casi el 12% en el primer trimestre, relacionada en particular con los efectos contables de la venta el año pasado de su división de productos de limpieza (Air Wick, Calgon, Cillit Bang).

Durex se vio afectada, en particular, por “la introducción del IVA sobre los preservativos en China al inicio del trimestre”, lo que lastró la demanda, precisó el grupo.

La cifra de negocios también se vio perjudicada por un número de casos de resfriados y gripes inferior a lo habitual durante la temporada invernal, lo que se tradujo en menores ventas de sus medicamentos sin receta.

“El choque de los precios de la energía provocado por los acontecimientos en Oriente Medio debería pesar sobre la demanda de los consumidores y aumentar los costes, comprometiendo los avances logrados en el control más estricto de las finanzas” del grupo en los últimos años, según Russ Mould, analista de AJ Bell.

Las acciones de Reckitt en la Bolsa de Londres cayeron alrededor de un 5% el miércoles.