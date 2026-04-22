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Guerra en Oriente Medio afecta a la empresa matriz de los preservativos Durex

Empresa fabricante de preservativos espera aumentos de precio del 30% debido a la desestabilización de las cadenas de suministro y al aumento de los costos por el conflicto bélico

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Por AFP
Israel lanzó una serie de bombardeos sobre Beirut el 8 de abril, el ataque más violento contra la capital libanesa desde el inicio de la guerra.
Precios de los hidrocarburos suben constantemente mientras el estrecho de Ormuz permanece cerrado por Irán en medio de la guerra de Oriente Medio. (DYLAN COLLINS/AFP)







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