¡En tres días! Atletas agotaron los condones gratuitos en los Juegos Olímpicos de Invierno

Una noticia ajena a lo deportivo sacudió a los Juegos Olímpicos de Invierno. Según el medio británico The Guardian, los atletas que participan en las justas mundiales anotaron un récord impactante fuera de las competiciones. El medio explicó que los condones que se disponían de manera gratuita para los deportistas se agotaron en apenas tres días.

“Los suministros se acabaron en solo tres días”, manifestó un atleta de manera anónima al periódico italiano La Stampa, refirió The Guardian. El deportista agregó que llegarían más preservativos, pero no sabía cuándo.

Según la publicación, hubo una planificación insuficiente por parte de los organizadores, ya que la cantidad de condones distribuida fue menor que la de ediciones anteriores de las Olimpiadas. En los Juegos de Verano, en París 2024, por ejemplo, se entregaron 300.000 condones, lo que significó aproximadamente dos para cada atleta por día.

En los de invierno que se realizan este 2025 en Milán-Cortina, había menos de 10.000 para unos 3.000 deportistas. La costumbre de entregar preservativos en las justas es una tradición desde Seúl 1988 y se instauró para promover la salud sexual, agregó The Guardian.