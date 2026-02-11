Atleta olímpico gana medalla y revela al mundo que le fue infiel a su novia: estas fueron sus inesperadas declaraciones

Más allá de las glorias deportivas, los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 dejaron una imagen que quedará para la posteridad y que no tiene nada que ver con la parte atlética. La revelación al mundo de una infidelidad por parte de un medallista a su pareja impactó a todos.

De acuerdo con el diario Clarín, tras ganar una medalla de bronce en la disciplina del biatlón, el deportista noruego Sturla Holm Laegreid dedicó el premio a su esfuerzo a una persona que describió como “la más hermosa del mundo”, a quien conoció hace seis meses, pero a quien hace tres le fue infiel.

Las declaraciones las dio el atleta en medio de lágrimas al medio noruego NRK y pronto se viralizaron en plataformas digitales.

“Hay alguien con quien quería compartir esto que quizá no esté viendo hoy. Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé”, lamentó el deportista.

Visiblemente afectado, contó que su pareja supo del engaño hace unos días y que desde entonces él ha vivido la “peor semana de su vida”. “Yo tenía la medalla de oro en la vida”, dijo en referencia a esa persona especial a quien le falló.