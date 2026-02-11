Puro Deporte

La captura de Nicolás Maduro puso en riesgo el sueño del único venezolano en los Juegos de Invierno

Esta es la historia del esquiador que representa a Venezuela en los Juegos de Invierno y lo que tuvo que ver la detención de Nicolás Maduro

Por AFP
Nicolas Claveau Laviolette porta la bandera de Venezuela durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. La detención de Nicolás Maduro amenazó su participación.
Nicolas Claveau Laviolette porta la bandera de Venezuela durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. La detención de Nicolás Maduro amenazó su participación. (JAVIER SORIANO/AFP)







