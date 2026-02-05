Puro Deporte

Juegos de Invierno 2026: Investigarán sospechas de aumento de pene de saltadores de esquí

El aumento del pene con medicamentos podría dar ventaja a los saltadores de esquí y se investiga un posible escándalo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Por AFP
Este jueves 5 de febrero se realizaron los entrenamientos del saltó de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, donde ya asoma un posible escándalo relacionado con dopaje y aumento del pene.
(ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)







