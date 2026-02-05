Puro Deporte

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: ¿Dónde se realizan y cómo verlos?

Los Juegos Olímpicos de Invierno se inauguran este 6 de febrero; conozca la información sobre el gran evento deportivo de la nieve

Por AFP y Juan Diego Villarreal
Las competencias de curling, uno de los deportes más llamativos de los Juegos de Invierno 2026, ya comenzaron en Milán.
Las competencias de curling, uno de los deportes más llamativos de los Juegos de Invierno 2026, ya comenzaron en Milán. (TIZIANA FABI/AFP)







Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

