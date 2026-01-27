Puro Deporte

Indignación en Italia por participación del ICE en la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno

El ICE, cuestionado por la muerte de ciudadanos estadounidenses, tendrá participación en acciones de seguridad en los Juegos de Invierno de Italia

Por AFP
Una tarjeta con imágenes de Renee Good y Alex Pretti yace en medio de flores y otros recuerdos en un servicio memorial de Mineápolis. Ambos murieron por disparos del ICE, que tendrá presencia en los Juegos Olímpicos.
Una tarjeta con imágenes de Renee Good y Alex Pretti yace en medio de flores y otros recuerdos en un servicio memorial de Mineápolis. Ambos murieron por disparos del ICE, que tendrá presencia en los Juegos Olímpicos. (OCTAVIO JONES/AFP)







