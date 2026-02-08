Puro Deporte

Juegos de Invierno 2026: famosa esquiadora sufre grave accidente y termina evacuada en helicóptero

La veterana Lindsey Vonn quería aumentar su leyenda en el esquí, pero sufrió una caída y tuvo que ser llevada al hospital en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Por AFP
Esta toma de video muestra la fuerte caída de la estadounidense Lindsey Vonn durante la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
Esta toma de video muestra la fuerte caída de la estadounidense Lindsey Vonn durante la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (HANDOUT/AFP)







