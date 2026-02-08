Juegos de Invierno 2026: famosa esquiadora sufre grave accidente y termina evacuada en helicóptero

Esta toma de video muestra la fuerte caída de la estadounidense Lindsey Vonn durante la prueba de descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

Cortina d’Ampezzo, Italia. El sueño olímpico de la legendaria esquiadora estadounidense Lindsay Vonn en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 apenas duró un puñado de segundos, los que transcurrieron entre la salida del descenso y la grave caída que sufrió y por la que tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Fiel a la mentalidad de acero que le ha caracterizado toda su carrera, Vonn tomó la salida pese a haberse roto el ligamento cruzado anterior y dañado el menisco hace menos de diez días en Crans Montana (Suiza).

La “Speed Queen”, campeona olímpica de descenso en 2010 y que salió del retiro hace poco más de un año para volver a competir en unos Juegos, se cayó en el inicio de su descenso en Cortina d’Ampezzo, permaneciendo tumbada en la nieve antes de ser atendida por el equipo médico, entre lágrimas y gritos de dolor, según las imágenes de televisión.

De partida con el dorsal 13 y con una férula para proteger su rodilla derecha, Vonn apenas llevaba trece segundos de bajada cuando se enganchó con una de las puertas y, ya desequilibrada, se cayó al aterrizar de un salto en una curva de derechas.

Vonn permaneció tumbada en el suelo antes de recibir la asistencia médica, y en una estación que quedó enmudecida, se podían escuchar los gritos de dolor y el llanto de la campeona.

Tras más de 10 minutos en la nieve, Vonn fue trasladada en helicóptero a un hospital, mientras el público congregado en la meta la despedía con una gran ovación. Incluso su compatriota, Breezy Johnson, que en esos momentos lideraba la carrera, se llevó las manos a la cara sentada en la silla reservada a la primera clasificada.

La prueba del descenso se reanudó tras más de un cuarto de hora de interrupción.

Con 41 años y 113 días, la estrella estadounidense intentaba una apuesta de locos: volver a ser campeona olímpica de descenso, 16 años después de su título en Vancouver, y tras protagonizar un regreso espectacular el invierno pasado, después de seis años retirada y una prótesis de titanio en su rodilla derecha.

Evacuada en helicóptero

Vonn había terminado en el podio en todas las carreras de descenso de la Copa del Mundo anteriores esta temporada, incluidas dos victorias en St Moritz y Zauchensee, y logró dos podios más en el supergigante.

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn es transportada en helicóptero al hospital luego de su accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. (FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP)

Pero el desafío se volvió aún más arriesgado tras una nueva y grave lesión sufrida en el descenso de Crans Montana, en Suiza, a una semana de los Juegos.

A pesar de tener la rodilla izquierda muy dañada, con una rotura total del ligamento cruzado anterior, había confirmado su participación en sus quintos Juegos y había realizado entrenamientos oficiales prometedores, en particular el del sábado, que terminó en tercera posición.

Johan Eliasch, el presidente observador de la Federación Internacional de Esquí (FIS), dijo que la caída de Vonn fue “trágica”, pero que “eso es el esquí de competición”.

Salvo otro giro inesperado de guión, Vonn parece haber puesto punto final a su carrera, con una de las imágenes que quedarán grabadas para siempre en la historia de los Juegos Olímpicos.

