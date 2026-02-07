Valentino Rossi de chofer y Mariah Carey cantando en italiano: Así fue la mágica apertura de los Juegos de Invierno

La atleta italiana Sofia Goggia enciende el pebetero inspirado en los nudos de Leonardo Da Vinci, como punto culminante de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Milán. En una ceremonia de apertura descentralizada en cuatro sedes y que tenía la armonía como principio inspirador, los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina quedaron oficialmente abiertos y la llama alumbra ya sus dos pebeteros, hasta el 22 de febrero.

El momento cumbre de la noche, a modo de final de fiesta, llegó a las 11:27 p. m. locales (4:27 p. m. de Costa Rica), cuando los míticos exesquiadores italianos Alberto Tomba y Deborah Compagnoni en el Arco de la Paz de Milán, y la esquiadora todavía en activo Sofia Goggia en la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo, encendieron como últimos portadores los pebeteros, inspirados en los nudos entrelazados de Leonardo Da Vinci.

El fuego, encendido el pasado noviembre en las ruinas de Olimpia (Grecia) según la tradición, estuvo en las últimas semanas recorriendo Italia e ilumina ya la XXV edición de los Juegos de Invierno, los terceros de la historia de Italia tras Cortina 1956 y Turín 2006, y la cuarta cita olímpica en el país contando la de verano en Roma 1960.

La ceremonia arrancó con varias decenas de artistas y bailarines en el césped de San Siro, donde los primeros cuadros artísticos recreaban el mito de Cupido y Psique, antes de rendir tributo a tres compositores italianos, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gioachino Rossini.

No hubo que esperar mucho para ver uno de los momentos anunciados más esperados, apenas un cuarto de hora después del inicio: ver a Mariah Carey en San Siro cantando en italiano, en concreto el clásico “Nel Blu Dipinto Di Blu” (popularmente, “Volare”), con el que Domenico Modugno ganó el Festival de San Remo en 1958, a lo que siguió en inglés “Nothing is impossible”.

No fue el único momento musical memorable de la noche, con Andrea Bocelli entonando el aria “Nessum Dorma” de Turandot, Laura Pausini el himno italiano y la cantante lírica Cecilia Bartoli acompañada por el prestigioso pianista chino Lang Lang.

Otro momento para el recuerdo y para el anecdotario de la historia olímpica fue el de la entrada de las autoridades.

Si la reina Isabel II llegó al estadio para la apertura de Londres 2012 en un vídeo de ficción guiada por James Bond, encarnado por el actor Daniel Craig, esta vez fue un tranvía número 26 conducido por el mítico excampeón de motociclismo Valentino Rossi y que transportaba al presidente italiano, Sergio Mattarella, que ocupó el lugar de honor en el palco junto a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry.