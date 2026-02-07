Puro Deporte

Valentino Rossi de chofer y Mariah Carey cantando en italiano: Así fue la mágica apertura de los Juegos de Invierno

La cantante Mariah Carey y Valentino Rossi estuvieron entre los protagonistas de la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno 2026

Por AFP
La atleta italiana Sofia Goggia enciende el pebetero inspirado en los nudos de Leonardo Da Vinci, como punto culminante de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.
La atleta italiana Sofia Goggia enciende el pebetero inspirado en los nudos de Leonardo Da Vinci, como punto culminante de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. (TIZIANA FABI/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

