Economía

Petróleo alcanza su nivel más alto desde tregua entre Estados Unidos e Irán

El precio del petróleo sube tras el bloqueo en el estrecho de Ormuz. El Brent alcanza los $111 mientras Catar advierte por un ‘conflicto congelado’ entre Estados Unidos e Irán

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Por AFP
Las bombas de petróleo se muestran en un campo el 27 de junio de 2024 en Stanton, Texas.
El Brent trepa a $111 y el WTI roza los $100. Los mercados pierden el optimismo del alto el fuego ante el persistente bloqueo en el estrecho de Ormuz. (BRANDON BELL/Brandon Bell / AFP)







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