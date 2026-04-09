Economía

Petróleo vuelve a subir por incertidumbre sobre tregua en Oriente Medio

Precio del petróleo vuelve a superar los $100 y bolsas caen ante dudas sobre tregua entre Estados Unidos e Irán

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Por AFP
Precio del petróleo
El crudo rebota más de 6% y mercados globales operan en rojo por riesgo geopolítico este jueves 9 de abril. (BRANDON BELL/Getty Images via AFP)







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