Economía

Petróleo se desploma y las bolsas operan con fuertes ganancias por el cese el fuego en Irán

Alto el fuego entre Estados Unidos e Irán hunde el precio del petróleo hasta 18% y dispara las bolsas mundiales

EscucharEscuchar
Por AFP
El precio del petróleo cayó un 6%, este lunes 23 de junio, pese a los bombardeos de Irán a bases militares de Estados Unidos en Qatar.
Petróleo cae desde máximos de $120 tras acuerdo en Medio Oriente que reduce riesgos globales. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Precios del petróleoPetróleoGuerra de Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.