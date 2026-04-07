Economía

Precio del petróleo escala a $111, con las Bolsas europeas apuntando a leves subidas en la apertura

El Brent supera los $110 y el WTI alcanza los $115 en medio de tensiones geopolíticas en Oriente Medio

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Por Europa Press
Imagen con fines ilustrativos del Complejo de Refinería de Petróleo de Dora en Bagdad, Irak, el 22 de diciembre de 2024.
El conflicto en Irán y la disputa por Ormuz elevaron la volatilidad en los mercados internacionales. (AHMAD AL-RUBAYE/Ahmad Al-Rubaye / AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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