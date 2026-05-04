Barco de Corea del Sur sufre una ‘explosión’ e ‘incendio’ en estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo.

Seúl, Corea del Sur. Un barco surcoreano sufrió este lunes una “explosión” seguida de un incendio en el estrecho de Ormuz, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, que no informa de víctimas a bordo.

Desde la ofensiva israelí-estadounidense del 28 de febrero contra Irán, la república islámica bloquea esta vía por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte de la producción mundial de petróleo y gas natural licuado.

El comunicado de Seúl llegó después de que medios estatales iraníes informaran de que la Marina iraní realizó “disparos de advertencia” en el estrecho, tras la entrada de cruceros estadounidenses en el Golfo en el marco de un plan para ayudar a salir a los buques mercantes atrapados.

El Ministerio surcoreano de Relaciones Exteriores indicó que, alrededor de las 20:40 hora de Seúl (11:40 GMT), “se produjo una explosión y un incendio en un buque operado por una naviera surcoreana (...) anclado en aguas cercanas a los Emiratos Árabes Unidos, dentro del estrecho de Ormuz”.

De momento “no se han registrado víctimas” entre los 24 tripulantes, entre los que se encuentran seis surcoreanos y 18 extranjeros, precisó el ministerio.

“Se está investigando la causa de la explosión y el incendio, así como el alcance de los daños”, agregó la cancillería surcoreana.

El buque implicado, el HMM Namu, es un carguero de casi 180 metros de eslora que navega bajo pabellón panameño, según datos del sitio web de seguimiento del tráfico marítimo MarineTraffic.