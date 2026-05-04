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Barco de Corea del Sur sufre una ‘explosión’ e ‘incendio’ en estrecho de Ormuz

Medios estatales de Irán informaron de “disparos de advertencia” ante paso de buques de Estados Unidos. ¿Qué ocurre en la crítica ruta comercial?

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Por AFP
El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo.
El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo. (-/AFP)







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