Economía

Recope proyecta mayor demanda de divisas ante alza en el precio del petróleo

Factura petrolera alcanzaría niveles similares a los de 2022, cuando la guerra en Ucrania presionó al alza los precios del crudo

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Por Luis Enrique Brenes
Recope, gasolina y diésel
Recope compra divisas para el pago de la factura petrolera y el cumplimiento de otras obligaciones en moneda extranjera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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