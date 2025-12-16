Recope y Aresep chocan por quién impulsó la rebaja en los combustibles: estos son los nuevos precios

Rebaja en los combustibles regirá a partir del 1.º de enero deL 2026, según la Aresep.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) chocaron por atribuirse una decisión que derivó en la rebaja de los combustibles.

En un primer comunicado, la Aresep informó de que aprobó una disminución en el margen de operación de Recope. Añadió que esto se debió a un estudio realizado por iniciativa de ese ente, “dado que el margen de operación no se actualiza desde el año 2019 y se han registrado cambios en el funcionamiento de los mercados energéticos que inciden en la gestión operativa de Recope”.

La Autoridad aseveró que en el estudio se realizó una revisión de los ingresos, gastos, costos e inversiones de Recope, “con el fin de actualizar el margen de operación y el rendimiento sobre la base tarifaria que se le reconocerá a partir del 1.º de enero del 2026 en cada uno de los productos que distribuye.

“Producto de este ajuste, las gasolinas y el diésel tendrán una rebaja que se aplicará a partir del 1.º de enero del 2026″, agregó Aresep.

Por su parte, mediante un comunicado, Recope aseguró que la rebaja anunciada en los precios de los combustibles “no fue una iniciativa de Aresep, como se desprende del comunicado emitido por esa entidad este lunes 15 de diciembre en la tarde”.

Aunque reconocieron que el estudio fue realizado de oficio por la Aresep, señalaron que en el planteamiento inicial la Autoridad propuso un aumento. No obstante, Recope se opuso a ese ajuste y solicitó una rebaja en las tarifas.

Esa entidad añadió que celebra que el resultado final del proceso es la disminución del precio de los combustibles, “como lo defendió durante la audiencia pública”.

Recope explicó, además, que el proceso regulatorio aún se encuentra en periodo de apelaciones, cuyo plazo vence este 17 de diciembre.

Los precios

Según Aresep, estos serán los precios a partir del 1.º de enero:

Gasolina súper (RON 95) bajará ¢4 por litro; pasará de ¢643 a ¢639.

bajará ¢4 por litro; pasará de ¢643 a ¢639. Gasolina regular (RON 91) tendrá una reducción de ¢3, al pasar de ¢635 a ¢632 por litro.

tendrá una reducción de ¢3, al pasar de ¢635 a ¢632 por litro. Diésel, cuyo precio disminuirá ¢8 por litro, de ¢557 a ¢549.

En contraste, el LPG mezcla 70-30 mantendrá su precio sin variación, en ¢244 por litro. Tampoco habrá cambios en el precio del gas en cilindros de 25 libras, que se mantiene en ¢6.823 por cilindro.