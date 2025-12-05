Aresep aprueba rebajas en combustibles que regirán en próximos días

La reducción en los precios de gasolina y diésel aliviará el bolsillo de unos 1,9 millones de usuarios de vehículos en Costa Rica (imagen ilustrativa). Fotografía:

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció este viernes una rebaja en el precio de los combustibles de mayor consumo en el país, medida que entrará a regir una vez que sea publicada en La Gaceta, lo cual se espera ocurra la próxima semana.

La reducción se aplica a las gasolinas súper, regular y el diésel, así como al gas para cocinar, cuya demanda mantiene un crecimiento sostenido en los últimos años.

La gasolina súper pasará de costar ¢662 por litro a ¢643, para una diferencia de -¢19.

En el caso de la gasolina regular, el precio por litro cambiará de ¢637 a ¢635 (-¢2), mientras el diésel variará de ¢563 a ¢557 (-¢6).

El cilindro de gas para cocinar, presentación de 25 libras, baja de ¢7.047 a ¢6.823, para un ahorro de ¢224.

El intendente de Energía de la Aresep, Mario Mora, detalló que la medida se sustenta en los costos internacionales de importación y permitirá cerrar el año con una disminución general en los combustibles.

“Cerramos el año 2025 con una rebaja en el precio de todos los combustibles de mayor consumo en el país. La disminución de las gasolinas super y regular, así como del diésel, beneficiará alrededor de 1,9 millones de usuarios de vehículos que conforman el parque vehicular”, explicó el intendente.

Mora destacó que la rebaja en el gas tendrá un efecto relevante en los hogares costarricenses pues la mayoría, alrededor de 53% del país, utilizan gas para cocinar.

“El gas se ha consolidado como el combustible con mayor crecimiento: el 32% del consumo es residencial, 29% industrial, 20% vehicular y 19% comercial, especialmente en pequeñas sodas del país”, indicó.

Actualmente, además, unas 130 estaciones de servicio distribuyen gas vehicular a nivel nacional.