Alza de 87%. Aresep aprueba tarifa única para buses entre Santo Domingo, Santa Rosa, Tibás y San José

Nueva tarifa única afecta a 681.039 usuarios en subida de hasta 87% en algunos tramos, vea las nuevas tarifas y a qué se deben

Por Juan Fernando Lara Salas
Paradas de autobuses de Coopana R.L. en el centro de San José. Fotografía: (Gabriela Téllez)







Aumento pasajesCoopana Ruta 20AresepTarifa única busPago eléctronicoSINPE
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

