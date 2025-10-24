Alza de 87%. Aresep aprueba tarifa única para buses entre Santo Domingo, Santa Rosa, Tibás y San José

Paradas de autobuses de Coopana R.L. en el centro de San José. Fotografía:

La Intendencia de Transportes de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) resolvió un estudio tarifario ordinario de oficio para la Ruta 20, operada por la Cooperativa de Autobuseros Nacionales Asociados R.L. (Coopana R.L.), que resulta en una tarifa única de ¢440 para todos sus ramales.

Esta nueva tarifa, que implica un aumento para la mayoría de los tramos y la eliminación de los fraccionamientos tarifarios.

La decisión de aumento resulta de una actualización la estructura de costos y la conveniencia de simplificar el pliego tarifario en el Área Metropolitana de San José (AMSJ) para facilitar la implementación del sistema de pago electrónico SINPE-TP, según justificó la Intendencia en su resolución RE-0125-JD-2025 del 10 de octubre y publicada esta semana en el diario oficial La Gaceta.

El servicio de autobús de la Ruta 20 es clasificado como urbano, con una distancia ponderada de viaje de ¢8,56. El volumen mensual total de pasajeros movilizados en la Ruta 20, según el resumen del cálculo de la Intendencia de Transportes, es de 681.039 pasajeros.

La Ruta 20 cubre un extenso recorrido descrito como:

San José - Bajo Piuses

San José - Almendros - Cuatro Reinas por el Cruce San José EI INVU

- por el Cruce San José San José - Jardines - Santa Mónica

- San José - Llorente - Florida por El Cruce

- por El Cruce San José - Tibás - Florida - Barrio Virginia

- - San José - Cuatro Reinas por Tibás

por San Miguel - San Luis - Los Ángeles - Santo Domingo y viceversa

- - - y viceversa San José - San Miguel - San Luis - Las Juntas de San Luis - Los Ángeles de Santo Domingo incluyendo la comunidad de Barrio del Socorro y viceversa

- - - incluyendo la comunidad de y viceversa San José - Santo Domingo - Santa Rosa - Mega Súper

- - San José - Santo Domingo - San Martín

- San José - Santo Domingo - La Vigui

- San José - Santo Domingo - Santo Tomás ( Calle Higinia )

- ( ) San José - Santo Domingo - Barrio Lourdes - Quebradas

- - Santo Domingo - Calle Ronda - Santo Tomás - Calle Higinia y viceversa ( periférica sectores norte y sur )

- - - y viceversa ( ) San José - San Luis por San Miguel incluyendo el recorrido: San José - Cuatro Esquinas de San Miguel - Los Ángeles - Proyecto de vivienda Zamora y viceversa.

Comparativa de Tarifas y Variación

La resolución establece una tarifa única de ¢440 para todos los ramales de la Ruta 20, eliminando los fraccionamientos tarifarios que existían. La tarifa para el adulto mayor en todos los ramales si es de ¢0.

La Intendencia de Transportes de la Aresep justificó la fijación de la tarifa ordinaria de oficio de ¢440 en el informe técnico IN-0263-IT-2025 del 17 de octubre de 2025 a partir de varios aspectos.

En primer lugar, la última fijación tarifaria ordinaria para la Ruta 20 fue en septiembre de 2019, hace más de seis años. La ley exige que los operadores soliciten un ajuste ordinario al menos una vez al año.

Debido a este rezago, fue necesario actualizar toda la estructura de costos (incluyendo operativos, de inversión y rentabilidad) con datos vigentes, lo que resultó en una variación importante de las tarifas.

Además, el ajuste tarifario fue iniciado de oficio, en parte, a solicitud del Consejo de Transporte Público (CTP), con el objetivo de simplificar la composición de los pliegos tarifarios en Área Metropolitana de San José.

Esto es para facilitar la implementación y masificación del Sistema Nacional de Pago Electrónico en el Transporte Público (SINPE-TP).

La tarifa única se determinó como técnicamente viable y adecuada, a pesar de las diferentes distancias y demandas de los ramales, para garantizar el servicio al costo y el equilibrio financiero de la estructura productiva modelo de la ruta en su conjunto.

Eso implicó trasladar a los pasajeros costos del sistema de pago electrónico SINPE-TP, ya que la ruta 20 comenzó a operar con este sistema en setiembre anterior.