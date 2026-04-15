Editorial

Editorial: Una ‘tormenta perfecta’ para la inversión extranjera en Costa Rica

La atracción de IED durante 2025 se estancó y las cifras disminuyeron en los dos pilares fundamentales de esa inversión: zonas francas y turismo. A la incertidumbre mundial, las luchas geopolíticas y la vacilante política arancelaria estadounidense, se suman la apreciación desmedida del colón, el incremento incesante de los costos de producción y el deterioro de la seguridad

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Por La Nación
Tensiones geopolíticas, guerras, política arancelaria de Donald Trump, aranceles, inseguridad y violencia en Costa Rica, detenciones, allanamientos, homicidios, tipo de cambio, apreciación del colón
Variables del acontecer internacional se suman a situaciones propias de Costa Rica para generar una "tormenta perfecta" cuyo efecto es debilitar la inversión extranjera directa (IED). (Archivo LN/Fotocomposición)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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