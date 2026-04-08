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Donald Trump amenaza con aranceles del 50% a aliados de Irán y rechaza enriquecimiento de uranio

Estados Unidos advierte sanciones comerciales a terceros, negocia alivio con Teherán y plantea retirar material nuclear tras una tregua de dos semanas.

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Por AFP
Delaware, Base Aérea de Dover. 7 de marzo de 2026. El presidente Donald Trump asistió al traslado digno de seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en la Base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware. Estos soldados fueron las primeras bajas de combate estadounidenses del conflicto en curso con Irán.
Donald Trump aceptó el alto el fuego en el conflicto con Irán este martes 7 de abril. (Shutterstock/Foto)







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