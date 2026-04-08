Donald Trump amenaza con aranceles del 50% a aliados de Irán y rechaza enriquecimiento de uranio

Donald Trump aceptó el alto el fuego en el conflicto con Irán este martes 7 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer aranceles del 50% a todos los países que suministren armas a Irán.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes que venda a Estados Unidos, con efecto inmediato. No habrá exclusiones ni exenciones”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

También indicó en otra publicación que su gobierno está “dialogando sobre un alivio de aranceles y sanciones con Irán”, horas después de anunciar un alto el fuego de dos semanas con Teherán, que aceptó reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, Trump dijo que Irán dejará de enriquecer uranio y que ambos países trabajarán juntos para “remover” el material nuclear enterrado a gran profundidad tras el ataque aéreo estadounidense del año pasado.

“Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que hemos determinado ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo”, escribió Trump en Truth Social, horas después de anunciar el alto el fuego temporal en la guerra.

“No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y retirará todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado”, añadió.

Dos semanas de tregua

Estados Unidos e Irán observan este miércoles una tregua que debe durar dos semanas y permitir la plena reapertura del estrecho de Ormuz, aunque horas después del anuncio seguían los ataques en el Golfo.

Dos buques pudieron cruzar esta estratégica vía marítima, pero la desconfianza sigue reinando en ambas partes.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, avisó de que el alto el fuego es “frágil”, y los Guardianes de la Revolución aclararon que mantienen “el dedo en el gatillo” y no tienen “ninguna confianza” en las promesas de Washington.

Sobre el terreno, Kuwait dijo haber sido objeto de una “intensa oleada de ataques” iraníes en las últimas horas, que dañaron instalaciones petroleras, centrales eléctricas y plantas desalinizadoras, según el ejército.

En Emiratos Árabes Unidos también se reportaron disparos de misiles y drones.

Irán dijo que respondió así a unos bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.

Tras un martes lleno de bombardeos y amenazas de aniquilar la “civilización” iraní por parte del presidente estadounidense Donald Trump, el anuncio de una tregua cayó en plena noche en Irán.

“Mis amigos más cercanos y yo estamos un poco confundidos ¿De qué ha servido todo esto? Han atacado instalaciones nucleares y de misiles para ganar algo de tiempo, pero, en realidad, nada ha cambiado para el pueblo de Irán”, afirma desde la capital un corredor de bolsa de 30 años, contactado por AFP.

“La república islámica se siente ahora victoriosa, y no creo que le dé muchas opciones a los estadounidenses en las negociaciones”, añadió.