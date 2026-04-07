Inversión de Suiza en Costa Rica dio salto atípico en 2025: Explicamos qué pasó

Suiza se posiciona como el segundo mayor origen de inversión en Costa Rica durante 2025, según datos del Banco Central. Imagen con fines ilustrativos.

Un país europeo registró el segundo mayor flujo de inversión extranjera directa (IED) en Costa Rica durante 2025.

Se trata de Suiza que, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), tuvo una inversión directa en el país de $1.003,9 millones el año pasado. El monto es atípico respecto a los periodos previos.

La cifra representa un salto significativo frente a los -$45 millones registrados en 2024. Un flujo negativo de IED refleja movimientos como venta de activos, pago de deudas a casas matrices o envío de dividendos al exterior.

Desde el año 2000, Costa Rica y Suiza mantienen vigente un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Ley N.º 8218), según información del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), que también registra acuerdos similares con otros 15 países.

Las inversiones anunciadas

Una de las principales inversiones corresponde a la instalación de la empresa de dispositivos médicos Zimmer Biomet, especializada en productos ortopédicos.

La compañía opera en 25 países, incluido Suiza, donde tiene operaciones de manufactura globales división que hizo la inversión en Costa Rica. La empresa tiene su casa matriz en Indiana, Estados Unidos, donde se fundó en 1927.

En agosto de 2025, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) anunció la inversión, pero sin detallar el monto. La compañía construye una planta de manufactura en Grecia, Alajuela, con proyecciones de generar 500 empleos directos para 2033.

Laura López, gerente general de Procomer, indicó a La Nación que la institución trabaja desde hace tres años en atraer inversión desde Europa, América Latina y Asia.

“Parte de esos resultados son empresas que recientemente han ingresado a Costa Rica de origen suizo, una de ellas es Zimmer Biomet que anunciamos hace varios meses, se especializa en dispositivos médicos y se ha venido expandiendo”, indicó López.

La planta automatizada de la empresa abarcará 22.000 m².

Roberto Argüello, el director de proyecto de Costa Rica Green Valley, comentó que el inicio de operaciones de la planta está previsto tentativamente para el segundo trimestre de este año.

Una vez concluida la obra se desarrollará un periodo adicional aproximado de dos meses para pruebas de equipos y puesta en marcha, dijo el vocero de la zona franca.

Instalación de invernaderos con temperatura controlada de la empresa Polyplants en Zona Franca Muelle en San Carlos, Alajuela. (Jose Cordero/José Cordero)

Sector agro fuera de la GAM

La inversión suiza también llegó fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), específicamente a San Carlos, Alajuela.

López explicó que otro proyecto de capital suizo se desarrollará en ese cantón, enfocado en actividades agroindustriales. La vocera evitó revelar el nombre de la empresa por solicitud de confidencialidad.

“Es la apuesta que ha hecho Procomer por diversificar regiones y sectores productivos”, afirmó.

Sin embargo, durate un recorrido que realizó La Nación en San Carlos a inicios de marzo pasado, se visitó la Zona Franca Muelle, donde avanza la construcción de infraestructura para la empresa Polyplants, de capital suizo, especializada en biotecnología, según información del parque industrial.

El proyecto incluye un complejo de invernaderos y un laboratorio de clonación vegetal, orientado a cultivos como café, banano, piña y raíces tropicales como yuca, malanga y ñame.

El Acuerdo N.° 0039-2025-COMEX, publicado en el Alcance N.° 49 de La Gaceta N.° 69 del 10 de abril de 2025, señala que la inversión total de Polyplants alcanzará $120.000 al 1.º de abril de 2028.