Economía

Inversión de Suiza en Costa Rica dio salto atípico en 2025: Explicamos qué pasó

Suiza destaca con proyectos en dispositivos médicos y agroindustria fuera de la GAM, según datos Comex y Procomer

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Mapa mundial digital con indicadores financieros y flujos de inversión extranjera directa, relacionado con el aumento de la IED desde Suiza hacia Costa Rica
Suiza se posiciona como el segundo mayor origen de inversión en Costa Rica durante 2025, según datos del Banco Central. Imagen con fines ilustrativos. (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IEDSuizaInversión extranjera directaProcomer
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.