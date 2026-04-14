Política

Álvaro Ramos ofrece apoyo a Laura Fernández ante la ‘tormenta perfecta’ por la situación internacional, pero marcando sus límites

Excandidato del PLN llama a la unidad nacional frente a la incertidumbre económica

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Por Sebastián Sánchez
Álvaro Ramos logró acrecentar su respaldo electoral días antes de las votaciones, pero Laura Fernández ya contaba con una amplia base desde meses antes.
Álvaro Ramos, excandidasto del PLN, envió un mensaje a Laura Fernández, mandataria electa. (La Nación/Diseño Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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