Álvaro Ramos ofrece apoyo a Laura Fernández ante la ‘tormenta perfecta’ por la situación internacional, pero marcando sus límites

El excandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos Chaves, ofreció apoyo a la presidenta electa de la República, Laura Fernández, al anunciar que su agrupación respaldará las medidas de estabilización económica y de política exterior que considere necesarias para proteger a Costa Rica, ante la llegada de una “tormenta perfecta” derivada de la situación internacional.

En un mensaje dirigido a la militancia verdiblanca y a la estructura del PLN, Ramos llamó a la unidad nacional en un contexto que describió como de alta incertidumbre internacional, marcado por tensiones geopolíticas, presiones energéticas y riesgos económicos globales, derivados de la crisis en Oriente Medio.

La factura petrolera de Costa Rica subiría al menos $600 millones durante el 2026, como consecuencia del alza en los precios del petróleo. El aumento en el costo de importación de hidrocarburos tendrá un efecto en el tipo de cambio del dólar y en la inflación, la cual se mantiene negativa desde mayo del año pasado, según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“ No se ha sentido el efecto de ese choque inflacionario que nos viene del exterior, pero se va a sentir . La previsión de las fuerzas de oferta y demanda lo que dice es que hay fuerzas para una menor oferta y fuerzas para una mayor demanda. Eso va a tener una manifestación cambiaria”, explicó Madrigal.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central

Bajo la metáfora de una “casa común con goteras”, Álvaro Ramos insistió en que Costa Rica afronta vulnerabilidades internas que podrían agravarse ante el entorno global, por lo que urgió a actuar con responsabilidad y sentido de urgencia.

Apoyo condicionado a estabilidad y gobernabilidad

Ramos afirmó que el PLN ofrecerá una oposición “responsable” dispuesta a apoyar decisiones del nuevo gobierno de Laura Fernández para la estabilidad económica y la inserción internacional del país.

Al mismo tiempo, señaló que su bancada no respaldará iniciativas que, en su criterio, debiliten la institucionalidad democrática o concentren poder.

“Le ofrezco a la presidenta electa una oposición que no estorba cuando el país lo necesita”, expresó.

El exaspirante presidencial instó a dejar atrás la “confrontación estéril” y apostar por el diálogo político, asegurando que el momento exige cooperación entre fuerzas políticas para enfrentar los retos económicos y sociales.

También, apeló al papel histórico del PLN en la construcción de instituciones clave del país para justificar una postura de acompañamiento en decisiones estratégicas.

Ramos cerró su mensaje reiterando que el PLN ejercerá una oposición activa, pero con apertura a acuerdos que beneficien al país.

“Cuando a Costa Rica le va bien, nos va bien a todos”, concluyó.