Política

¿Será Ronald Campos el diputado 32 del oficialismo? Esto responde el congresista electo del PLN

El presidente Rodrigo Chaves había dicho que buscaría ‘diputados buenos’ que se unieran al oficialismo

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados
Ronald Campos fue elegido diputado por el PLN en Guanacaste. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ronald CamposPLNAsamblea LegislativaPPSO
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.