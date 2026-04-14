¿Será Ronald Campos el diputado 32 del oficialismo? Esto responde el congresista electo del PLN

El Partido Liberación Nacional (PLN) desmintió que el diputado electo por Guanacaste, Ronald Campos, se declare independiente una vez que asuma su curul el 1.° de mayo.

“Se aclara de manera categórica que el diputado electo Ronald Campos nunca será diputado independiente. Don Ronald ha reiterado de forma firme y pública su compromiso con el Partido Liberación Nacional y será parte de la bancada liberacionista durante todo su periodo legislativo”, dice un comunicado de la fracción liberacionista.

En las últimas horas han surgido rumores sobre la supuesta adhesión de Campos al partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO). Sin embargo, el propio diputado lo desmintió.

“El verdiblanco es mi bandera y no le fallaré a la gente que confió en mí. Es más fácil que el actual presidente Chaves se haga liberacionista a que yo, algún día, me haga chavista. ¡Viva Liberación Nacional!”, afirmó Campos.

El pasado 11 de febrero, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que espera que en la próxima fracción legislativa del PLN haya algunos diputados “buenos” que se sumen al oficialismo para obtener la mayoría calificada en el Congreso.

“El pueblo decidió continuar con la transformación de esta patria, pero nos dejó un poquito cortos para transformar de manera más sencilla los tres poderes de la República. Yo creo que eso se va a poder lograr. Ya hay 31 (diputados) buenos de este lado, tiene que haber algunos buenos en la segunda fracción mayoritaria (el PLN)”, dijo Chaves en su conferencia de prensa semanal.

En ese momento dijo que no guarda “esperanzas” que los congresistas del Frente Amplio (FA) negocien con el chavismo para facilitar aprobar reformas al futuro gobierno de la oficialista Laura Fernández.

Calificó a las fracciones unipersonales del futuro Congreso como “irrelevantes”. Se trata de Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana (CAC).

Agregó que si ellas se quieren unir “son bienvenidas”.

Rodrigo Chaves asegura que buscará ‘diputados buenos’ del PLN para lograr mayoría calificada en el futuro Congreso

El oficialismo busca obtener 38 diputados para lograr una mayoría calificada que, entre otras cosas, le permitiría aprobar reformas constitucionales. El PPSO obtuvo 31 legisladores.

El futuro jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, ha reiterado en múltiples ocasiones que su fracción se mantendrá unida.

“El Partido Liberación Nacional es y será firme guardián de la democracia. Ese fue el mandato del pueblo y lo honraremos con valentía. Si el gobierno entrante decide atacar la libertad de los costarricenses o el equilibrio entre poderes, se topará una muralla de 17 valientes que luchará unida en defensa de la democracia”, manifestó Ramírez.