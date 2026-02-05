Frente Amplio llama a futuras fracciones del PLN, PUSC y Agenda Ciudadana a firmar pacto contra ‘amenazas democráticas’

El Frente Amplio hizo un llamado a las bancadas de oposición electas a firmar un pacto "contra amenazas democráticas".

Ariel Robles, excandidato presidencial del Frente Amplio (FA), hizo este jueves un llamado a las bancadas de oposición que integrarán la próxima Asamblea Legislativa, a firmar un pacto de cara al inicio del nuevo periodo constitucional, a iniciar el próximo 1.º de mayo.

Robles afirmó que el FA está listo para asumir un “rol de liderazgo” del bloque de oposición que además estará integrado por Liberación Nacional (PLN) y las bancadas unipersonales de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El pacto, destacó Robles, tiene cuatro puntos fundamentales: rechazar cualquier intento de levantar derechos y garantías; rechazar la reelección presidencial continua; defender la división de poderes; y defender la institucionalidad democrática.

El exaspirante presidencial subrayó que no votarán “amenazas democráticas” y pidieron a las demás bancadas de oposición asumir el mismo compromiso.

Noticia en desarrollo.