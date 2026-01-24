Abril Gordienko, candidata a diputada del PUSC, descarta que futura bancada se pliegue al Gobierno en caso de ser oposición

La candidata a diputada del PUSC, Abril Gordienko, afirma que la nueva bancada no repetirá las votaciones que favorecieron al oficialismo en caso de ser fracción de oposición en la Asamblea Legislativa.

Abril Gordienko, candidata a diputada por el primer lugar de San José del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó que, en caso de que la agrupación política no gane el Poder Ejecutivo y deba asumir la oposición, la futura bancada no se plegará al oficialismo tras las elecciones del 1.º de febrero.

En entrevista con La Nación, Gordienko afirmó que las fracciones del PUSC siempre han mostrado “coherencia y congruencia ideológica”.

Bajo esa premisa, calificó de “extraño” lo ocurrido en la actual Asamblea Legislativa, donde, en votaciones clave, la ausencia de diputados o su postura ha terminado por favorecer al oficialismo.

Según Gordienko, quienes se han postulado para integrar una eventual fracción de la Unidad Social Cristiana mantienen cercanía con el candidato presidencial Juan Carlos Hidalgo. Además, indicó que todos suscribieron el plan de gobierno rojiazul e, incluso, que algunos participaron en su elaboración.

Al ser consultada sobre los señalamientos de que la actual bancada ha actuado como operadora del chavismo en determinados casos, Gordienko se limitó a afirmar que “los hechos hablarán por sí solos”.

“... la trayectoria e historia de quienes nos estamos postulando está ahí a disposición de los votantes. (...) Pueden revisar nuestras trayectorias y verán que somos personas que, la mayoría, hemos transitado por mucho tiempo en la Unidad.

“Eso, hasta cierto punto, es una garantía. (Es) lo que hemos hecho en la vida para que puedan tener esa tranquilidad de que ahí estaremos, sosteniendo esa bandera rojo y azul, que es la que nos va a llevar ahí con con consistencia”, afirmó.

PUSC intervino en momentos clave del chavismo

En setiembre pasado, los diputados del Congreso rechazaron levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que enfrentara la acusación penal por el presunto delito de concusión en el caso BCIE-Cariñitos.

En la votación, faltaron cuatro apoyos para alcanzar los 38 requeridos: 34 legisladores se pronunciaron a favor de retirarle el fuero, mientras que 21 se opusieron.

La oposición no logró la mayoría calificada, en parte, porque no contó con el respaldo de la mayoría de la Unidad Social Cristiana ni con ninguno de los votos de la bancada de Nueva República (PNR).

Entre quienes se manifestaron en contra del desafuero figuraron cinco congresistas del PUSC, la fracción completa de Nueva República y los ocho chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), encabezados por Pilar Cisneros. A ese grupo se sumaron Carolina Delgado, del PLN, y el legislador independiente Gilberth Jiménez.

La historia se repitió en diciembre, cuando, por apenas tres votos, Chaves conservo su inmunidad.

Esto ocurrió tras la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), presentada a inicios de octubre, para retirarle el fuero de improcedibilidad y permitir el avance de una investigación que reunía 15 denuncias por presunta beligerancia política relacionadas con actuaciones y manifestaciones del mandatario.

Para aprobar el desafuero se requerían 38 votos; sin embargo, una alianza conformada por los ocho diputados chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cinco legisladores del PUSC y los seis integrantes de Nueva República, además del independiente Gilberth Jiménez y la liberacionista Carolina Delgado, impidió que se alcanzara esa cifra y mantuvo al presidente protegido por el fuero.

Además, el diputado Leslye Bojorges, del PUSC, quien también es investigado penalmente junto con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha defendido con ultranza al mandatario en el plenario legislativo.

En diciembre, por ejemplo, el legislador afirmó que Chaves se encontraba en la silla de acusado porque “ha enfrentado a las élites poderosas y económicas de este país”, y también adujo que al mandatario lo persiguen por defender a la gente “de clase media y que la pulsea”.