Política

Alcaldesa del PUSC se une a la campaña de Laura Fernández

La jerarca aseguró que ya remitió la renuncia a su antigua agrupación política

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández
Laura Fernández en la sesión solemne del TSE rumbos a las Elecciones 2026 (Alonso Tenorio /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Laura FernándezPueblo SoberanoPatricia Bolañosalcaldesa de QueposQuepos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.