Alcaldesa del PUSC se une a la campaña de Laura Fernández

Laura Fernández en la sesión solemne del TSE rumbos a las Elecciones 2026

La alcaldesa de Quepos, Patricia Bolaños, anunció su adhesión a la campaña de la candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

Bolaños fue electa por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sin embargo, ahora se suma al chavismo.

“En Quepos hay un sentimiento claro en la calle, en los pueblos, en las comunidades: la gente está con doña Laura Fernández y cuando el pueblo habla, una lideresa responsable escucha. Esta decisión no es solo mía, es una decisión del pueblo de Quepos, de mujeres y hombres que quieren continuidad en lo que se ha hecho bien, orden, trabajo y cercanía con la gente", dice Bolaños en un video difundido por el PPSO.

Al ser consultada por La Nación, la alcaldesa confirmó que este jueves presentó la renuncia al PUSC: “La renuncia está presentada, ya se mandó por correo electrónico con firma digital”, dijo.

En la imagen, Patricia Mayela Bolaños Murillo, alcaldesa de Quepos. (Marvin Caravaca)

La jerarca municipal agradeció al presidente Rodrigo Chaves por “el apoyo que le ha brindado a nuestro cantón”.

“Apoyo a doña Laura Fernández porque representa los valores en los que creo profundamente. La fuerza de la mujer porteña, el trabajo honesto y la firmeza con sensibilidad social. Creo en la unión de las mujeres. Cuando las mujeres nos unimos, Costa Rica se fortalece”, dijo Bolaños.

Con Bolaños, la candidata del PPSO suma 18 alcaldes que se suman a su campaña. El más reciente fue el jerarca municipal de Abangares, Javier Bogantes Castro, electo en representación de Unidos Podemos (UP).

Las agrupaciones que más alcaldes han perdido en favor del chavismo son Liberación Nacional (PLN) y el PUSC, con un total de cuatro cada uno.