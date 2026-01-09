Otro alcalde da su adhesión a la candidatura de Laura Fernández; ya son 17 los jerarcas municipales que se pasan al chavismo

Laura Fernández sumó las adehesiones del alcalde de Abangares, Javier Bogantes, quien llegó al gobierno municipal en representación del partido Unidos Podemos (UP).

Laura Fernández, candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), anunció este viernes la adhesión a su campaña del alcalde de la Municipalidad de Abangares, Javier Bogantes Castro, quien fue electo en representación de Unidos Podemos (UP). Con este respaldo, ya son 17 los gobernantes locales que han decidido pasarse al chavismo.

Además de Bogantes, la candidata del oficialismo sumó el apoyo de la vicealcaldesa, Darling Enid Rodríguez García, del presidente del Concejo Municipal, el regidor José Gerardo Cruz Rodríguez, y del síndico Andrés Alpízar Guido, los tres electos por Unidos Podemos.

La Nación intentó consultar a Bogantes si, además de brindar su adhesión a la candidatura de Fernández, también presentó su renuncia al partido Unidos Podemos; sin embargo, al cierre de edición no respondió las llamadas realizadas a su teléfono celular ni los mensajes de texto enviados.

También anunciaron su apoyo a la candidatura de Laura Fernández, la vicealcaldesa, Darling Rodríguez, el presidente municipal, Gerardo Cruz y el síndico, Andrés Alpízar. (Campaña de Laura Fernández/La Nación/Campaña de Laura Fernández)

El alcalde afirmó que daban el apoyo “total e incondicional” a Fernández y el PPSO. “Estamos convencidos que debemos darle continuidad al excelente gobierno de don Rodrigo Chaves y con doña Laura Fernández lograremos darle a nuestro cantón oportunidades de más empleo, seguridad y mejor educación para nuestros hijos”, agregó.

Bogantes sería el tercer alcalde, de los nueve electos por Unidos Podemos en las elecciones municipales de 2024, que se desvincula de la agrupación liderada por la candidata presidencial Natalia Díaz para sumarse a las filas del chavismo, encabezado por Laura Fernández, cuya plataforma electoral se centra en presentarse como la continuidad del gobierno de Rodrigo Chaves.

La agrupación que más alcaldes ha perdido en favor del chavismo es Liberación Nacional (PLN), con un total de cuatro. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también ha visto a tres de sus jerarcas municipales abandonar las filas rojiazules para respaldar la campaña de Pueblo Soberano.

Pueblo Soberano llegó a la contienda sin un solo alcalde, debido a que no pudo competir por esos cargos en las elecciones municipales de 2024. Las candidaturas de la agrupación fueron rechazadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tras comprobarse el incumplimiento del principio de paridad de género horizontal.

Ante este escenario, el partido optó por sumar apoyos de alcaldes electos por otras agrupaciones políticas, con el fin de construir una presencia territorial.