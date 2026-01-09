Política

Otro alcalde da su adhesión a la candidatura de Laura Fernández; ya son 17 los jerarcas municipales que se pasan al chavismo

Laura Fernández sumó el apoyo del alcalde de Abangares, Javier Bogantes Castro, quien resultó electo por el partido Unidos Podemos (UP)

Por Lucía Astorga
Laura Fernández sumó las adehesiones del alcalde de Abangares, Javier Bogantes, quien llegó al gobierno municipal en representación del partido Unidos Podemos (UP).







Lucía Astorga

