Alcalde planteó contratar a mujer a cambio de que retirara demanda por inacción ante presunto abuso sexual

El alcalde de Abangares, Javier Bogantes Castro, de Unidos Podemos (UP), anunció que ofrecería un puesto a una exfuncionaria con la condición de que retirara una demanda civil que presentó contra la Municipalidad por no actuar ante un presunto abuso sexual de parte del exalcalde, Heriberto Cubero Morera, de Liberación Nacional (PLN).

Así lo afirmó Bogantes, quien asumió el cargo el 1.° de mayo, en una sesión del Concejo Municipal. La extrabajadora planteó una demanda civil por ¢40 millones, de los cuales ¢10 millones corresponderían al ayuntamiento.

Las declaraciones del alcalde se produjeron durante la sesión 35-2024, el 11 de junio. Según consta en la página cinco del acta de la reunión, en la sección “Asuntos varios”, los regidores empezaron a hablar de la acción civil resarcitoria en la que el ayuntamiento guanacasteco figura como demandado.

El presidente del Concejo, José Gerardo Cruz Rodríguez, informó a los regidores de que el 21 de junio empezaría el juicio contra el ayuntamiento y el exalcalde Cubero.

“La muchacha acusó también a la Municipalidad y al Concejo por falta de decisión. Ella pidió al Concejo que hiciera un órgano fiscalizador e investigador, y parece que el Concejo no tomó la decisión. Ella los está acusando a ellos y a la Municipalidad, evidentemente, porque ahí es donde supuestamente está la plata; si ella ganara el juicio, son millones de millones”, aseguró el presidente, indican las actas.

Seguidamente, tomó la palabra el alcalde Javier Bogantes: “El abogado nos cobró ¢1 millón por llevarnos el caso. Ahora, yo voy a contratar a la muchacha Saborío para que me ayude con el acueducto, y una de las condiciones que le estoy poniendo es que quite esa denuncia, vamos a ver qué pasa”.

Las declaraciones del alcalde, de 65años y quien es técnico en producción industrial, se encuentran en el acta ordinaria número 35 del 2024, disponible en la página web del ayuntamiento guanacasteco.

La Nación buscó tener acceso a la grabación en video de la sesión del Concejo Municipal, que por ley debe publicarse. No obstante, tras consultar las redes sociales del municipio, no fue posible encontrarlas.

Posteriormente, este medio contactó con el alcalde Bogantes por vía telefónica para conocer su punto de vista respecto a las declaraciones que se le atribuyen. El alcalde aseguró que todo se trata de un mal entendido, debido a un error en la transcripción del acta.

“La declaración no es exactamente como dice el acta; ahorita, la parte legal de la Municipalidad está estudiando el audio para tratar de aclarar que no es exactamente lo que dije. Lo que yo traté de decir es que nosotros no queríamos contratar a nadie que tuviera demandas contra la Municipalidad. Ahora, lo hemos estudiado y nosotros no podemos establecer ese tipo de prohibiciones a nadie”, declaró Bogantes.

“No era que se estaba negociando, era que había la posibilidad de contratar a la muchacha, pero ella tenía la demanda y lo estábamos valorando. Pues sí, lo reconocemos, el acta transcribe lo que usted dice, pero estamos en eso, el departamento Legal está evaluando, por eso no me puedo referir mucho al tema”, agregó.

La Nación le consultó al alcalde si era posible tener acceso a la grabación en audio o video de la sesión del Concejo, ya que no se encuentra disponible en redes sociales. Sin embargo, Bogantes indicó que él no podía hacer esa gestión, sino que debía hacerse por medio de la Secretaría del Concejo Municipal.

Este medio intentó contactar en varias ocasiones con la recepción del ayuntamiento de Abangares y con la Secretaría del Concejo; sin embargo, ninguna de las múltiples llamadas que se realizaron fue atendida. Asimismo, La Nación envió un mensaje al exalcalde Cubero a su buzón en la red social Facebook. El mensaje aparece como visto, pero no hubo respuesta.

El alcalde de Abangares, Javier Bogantes, fue electo por el partido Unidos Podemos y juramentado el 11 de abril de 2024 en el Tribunal Supremo de Elecciones. Fotografía: (Marvin Caravaca)

La extrabajadora de la Municipalidad de Abangares presentó en agosto del 2023 una acción civil resarcitoria contra el ayuntamiento guanacasteco y el exalcalde.

Saborío reclama al exalcalde ¢10 millones como indemnización por daño material, debido al dinero que dejó de percibir tras ser despedida del municipio “por no acceder a los favores sexuales pedidos por su superior jerárquico”.

Asimismo, exige a Cubero ¢20 millones por daño moral, depresión, ansiedad, frustración, acoso y deterioro emocional, entre otros motivos.

Finalmente, Saborío solicita a la Municipalidad de Abangares el pago de ¢10 millones como indemnización por el daño que le provocó su inacción. Asegura que el ayuntamiento no intervino en la situación y falló en su deber de vigilar la conducta de sus trabajadores. Las tres pretensiones suman los ¢40 millones exigidos por la demandante.

Estos acontecimientos también forman parte de una acusación penal contra Cubero, que se tramita bajo el expediente 22-001020-0413-PE a cargo de la Fiscalía de Cañas, Guanacaste.

