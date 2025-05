Alajuelense anuncia al tercer futbolista que queda fuera

Con decisiones tomadas, Liga Deportiva Alajuelense sigue ejecutando fuertes movimientos en su planilla. Tras la salida del español Javier Santamaría como director deportivo, los rojinegros empezaron a sacudir su planilla.

Unas horas después de que la Liga falló en un nuevo intento por dejarse el campeonato nacional, el club primero citó a dos futbolistas extranjeros para conversar con ellos.

LEA MÁS: Alajuelense oficializa salida de dos futbolistas

Fue en esa reunión donde al brasileño Anderson Canhoto y al colombiano Larry Angulo les dieron las gracias y les dijeron que no continúan en el club.

Una decisión que en el fondo ellos mismos sabían, porque con Óscar Ramírez dejaron de tener participación, a diferencia de lo que ocurría con Alexandre Guimaraes.

Lo de ellos no fue un despido, sino la decisión de no entablar conversaciones para una posible renovación, porque no están los planes del Macho.

LEA MÁS: Alajuelense ejecutará estas salidas y llegadas de jugadores en cualquier momento

Justamente eso mismo ocurrió la mañana de este viernes 30 de mayo con Bryan Oviedo.

Al lateral izquierdo de 35 años se le terminó el contrato con los rojinegros. Y para él, eso marca el fin de este paso por la Liga.

Bryan Oviedo participó en la jugada en la que también intervino Rónald Matarrita para el gol de Joshua Navarro en la semifinal contra Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

En el Torneo de Clausura 2025 recién concluido, Bryan Oviedo jugó 1.302 minutos distribuidos en 20 partidos, de los cuales, en 15 fue titular.

“Liga Deportiva Alajuelense comunica que el jugador Bryan Oviedo ha finalizado su etapa en la institución. Agradecemos su compromiso y profesionalismo durante su tiempo en el club”, posteó la Liga en sus redes sociales.

Liga Deportiva Alajuelense le dio las gracias a Bryan Oviedo. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

