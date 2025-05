Jugador de Alajuelense envuelto en polémica de la final aparece para hablar de frustración tras la nueva derrota

Con el pitazo de Juan Gabriel Calderón, nada fue fácil para ningún integrante de Liga Deportiva Alajuelense. Le pasó a los jugadores que llevan mucho tiempo en el club, o a los que tienen apenas algunos meses, como es el caso del defensor Aarón Salazar.

Después de que Celso Borges lanzó un mensaje en sus redes sociales y el capitán aseguró que la Liga se levantará después de este nuevo golpe, ante una nueva final perdida, Alejandro Bran también hizo un comentario: “Volveré más fuerte, porque no me cansaré de intentarlo y me lo prometí yo mismo”.

Aarón Salazar también se manifestó en su Facebook y en su Instagram la noche de este viernes 30 de mayo y aseguró que es difícil expresarse en medio de la mezcla de sentimientos que los rodean.

LEA MÁS: Jafet Soto habló sin rodeos de Alajuelense, el CAR y Joseph Joseph

“Sé que tal vez para muchos no tenga la propiedad para hablar de dificultad con solo cuatro meses acá. Sin embargo, estoy convencido de que el dolor por no alcanzar la meta y la frustración de un camerino destrozado me ha tocado las fibras más profundas”, afirmó Aarón Salazar.

Aarón Salazar fue una pieza importante para Óscar Ramírez en el tramo final del campeonato. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

También indicó que con la cabeza un poco más en calma y lejos de buscar excusas o una “curita” para tapar la herida, que evidentemente no hay forma de sanar en este momento, le envió unas palabras al liguismo.

LEA MÁS: La reacción de Anderson Canhoto al salir de Alajuelense

“Quiero aprovechar este mensaje para agradecerles a ustedes, familia manuda, porque no recuerdo partido en el que faltaran gritos de aliento, por la muestra de fidelidad aún cuando todo parecía estar cuesta arriba.

”Mi admiración hacia ustedes es muy grande. Seguiremos luchando las veces que sean necesarias para poner este club donde merece estar”, concluyó.

Aarón Salazar fue uno de los protagonistas de la gran polémica de la final, al salir a denunciar luego del primer partido que Jafet Soto supuestamente amenazó a Alejandro Bran con dejarlo “fuera de la Selección”. El presidente liguista Joseph Joseph respaldó la acusación, mientras que Soto la negó categóricamente y Bran nunca salió a referirse al tema.

LEA MÁS: Bryan Oviedo abrió su corazón al despedirse de Alajuelense

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.