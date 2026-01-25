Revista Dominical

Ariel Robles: El poeta de las aulas vestido de político

Nacido y crecido en Pérez Zeledón, hoy camina junto a botargas de gatos para ser presidente; pero si no lo logra, le basta con ‘ser feliz’. Esta es la historia del candidato más joven en las contiendas de 2026.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Ariel Robles Barrantes
Al igual que cuando daba sus primeros pasos en la política, Ariel Robles conserva las pulseras de cuero con piedras y lleva argollas plateadas en las orejas. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ariel RoblesFrente AmplioElecciones 2026Asamblea Legislativa
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.