Política

Ariel Robles revela el nombre de la persona a la que asignaría el Ministerio de Seguridad

Frenteamplista escogió a una persona con experiencia en el sistema penitenciario

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
Cuarto debate con candidatos presidenciales en el TSE
Ariel Robles podría el Ministerio de Seguridad en manos de una figura con experiencia en el sistema penitenciario. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ariel RoblesGuillermo ArroyoElecciones 2026
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.