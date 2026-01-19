Ariel Robles revela el nombre de la persona a la que asignaría el Ministerio de Seguridad

Ariel Robles podría el Ministerio de Seguridad en manos de una figura con experiencia en el sistema penitenciario.

Ariel Robles, candidato presidencial por el Partido Frente Amplio (FA), reveló el nombre de la persona a la que confiaría el Ministerio de Seguridad en un eventual gobierno.

El frenteamplista afirmó que le encargaría la seguridad a Guillermo Arroyo Muñoz, quien fue viceministro de Justicia entre el 2001 y el 2002, durante la administración del socialcristiano Miguel Ángel Rodríguez.

Arroyo es candidato a la segunda vicepresidencia de la República en la papeleta del FA.

“Es una persona que ha trabajado por muchísimos años en materia de seguridad, tiene más o menos 20 años de haber trabajado en todo el sistema penitenciario de nuestro país", comentó Robles.

Agregó que Arroyo ha sido consultor internacional en materia de seguridad. “Es una persona con unas cualidades, con un conocimiento y además con con toda una labor de idoneidad en un puesto público y creemos que es una persona que puede estar ahí”.

Guillermo Arroyo Muñoz, máster en Criminología de 71 años, sería el ministro de Seguridad en un eventual gobierno de Ariel Robles. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Carrera en seguridad

Guillermo Arroyo tiene una maestría en Criminología con énfasis en Seguridad Humana y es historiador. Su trayectoria ha estado marcada por la gestión penitenciaria, la investigación académica y la consultoría internacional.

Entre 1989 y 1993, fungió como presidente del Instituto Nacional de Criminología y, entre 1993 y el 2006, dirigió el Sistema Penitenciario.

Arroyo ha trabajado internacionalmente en reformas penitenciarias y, como académico, ha enseñado Criminología e Historia en universidades de la región. Además, ha escrito sobre política criminal y ha participado en foros internacionales sobre justicia penal y prevención del delito.

Ariel Robles dará a conocer otros posibles ministros después

Ariel Robles anunció que en unos días dará a conocer a algunas personas que estarían sumándose a su propuesta electoral. Afirmó que no quiere anticiparse dando nombres. Eso sí, afirmó que lo apoyarían en diferentes áreas de trabajo más allá de seguridad.

“Justamente, los ministerios y el trabajo que se tiene que hacer son temas de discusión que van más en la consolidación de un gobierno. Son temas de discusión que además podríamos asumir también en una eventual segunda ronda como parte de la discusión para consolidar un esfuerzo político que nos permita enfrentar el chavismo como lo vamos a hacer (...)”, aseguró.