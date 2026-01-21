Ariel Robles apuesta a los indecisos para frenar al oficialismo tras encuesta CIEP

Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio, afirma que los resultados de hoy no definen las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero.

Ariel Robles, candidato presidencial por el partido Frente Amplio, afirmó que existe un alto porcentaje de electores que podrían definir los resultados en la primera ronda el próximo domingo 1.° de febrero. Esto tras conocer los resultados de la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En el estudio de opinión, Robles se encuentra en un empate técnico con los aspirantes Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar Berrocal (Avanza), todos con un 4% de intención de voto.

Según el candidato y actual diputado, el escenario sigue abierto: “Hablamos de que el 32% de las personas no se han decidido, esto no se ha acabado, aún podemos frenar el autoritarismo chavista”, recalcó.

A la vez, hizo un llamado, especialmente a los jóvenes y a las mujeres para ejercer el sufragio, asegurando que la volatilidad del electorado es clave en esta etapa final.

“El 69% de las personas indecisas dicen que van a decidir su voto hasta la última semana, esta es una elección altamente volátil, el Frente Amplio hará su labor patriota, vamos con todo. Si la juventud vota lo logramos, si las mujeres votan lo logramos”, indicó el aspirante, quien pidió a la ciudadanía decidirse “sin miedo y con patriotismo”.

Sobre lo que sigue, el partido detalló que la campaña “redoblará la marcha” para captar el voto de quienes aún no tienen una opción definida.

“Sabemos como enfrentar el miedo que quiere imponer el chavismo. Ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo ¡Vamos sin miedo, esto se define el primero de febrero, no hoy!”, señaló.

“No hay tiempo para bajar la guardia, no dejemos que nos trague el miedo, movilicemos todo nuestro esfuerzo en la defensa de nuestro país, del país en el que nacimos y de la democracia”, agregó.

De acuerdo con los datos recopilados por el CIEP, el grupo de indecisos (32%) están conformado, en su mayoría, por mujeres, con edades entre los 18 y 34 años, y con niveles educativos de primaria y secundaria.

En cuanto a su ubicación geográfica, las personas que aún no saben a quién dar su voto se concentran principalmente en Limón, Guanacaste y Cartago, así como en Puntarenas, pero con un peso mucho menor dentro de este grupo.