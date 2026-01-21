Política

Ariel Robles apuesta a los indecisos para frenar al oficialismo tras encuesta CIEP

El candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, reaccionó a la encuesta del CIEP-UCR. Con un 32% de indecisos, asegura que la elección no está definida.

Por Yucsiany Salazar
Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio, afirma que los resultados de hoy no definen las elecciones del próximo domingo 1.° de febrero. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







