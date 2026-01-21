Política

Encuesta del CIEP: Estos son los perfiles de los indecisos y de quienes apoyan a Laura Fernández

Hay marcadas diferencias entre electores según la creencia religiosa

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Laura Fernández / Indecisos
El estudio del CIEP-UCR perfiló al electorado indeciso y a quienes ya se inclinan por la candidatura de Laura Fernández. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Lauta FernándezPerfil de indecisosEncuesta del CIEP
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.