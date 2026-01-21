Encuesta del CIEP: Estos son los perfiles de los indecisos y de quienes apoyan a Laura Fernández

El estudio del CIEP-UCR perfiló al electorado indeciso y a quienes ya se inclinan por la candidatura de Laura Fernández.

La última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) ofrece características de los indecisos y de los electores que se inclinan por la candidatura de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien encabeza la intención de voto con un 40%.

El grupo de personas indecisas representa un 32% del electorado. Esta cifra se redujo en 13 puntos porcentuales respecto a la medición de diciembre de 2025, cuando el porcentaje alcanzaba el 45%.

No obstante, más allá del número, el perfil de este grupo revela rasgos específicos. Las personas indecisas están conformadas, en su mayoría, por mujeres, con edades entre los 18 y 34 años, y con niveles educativos de primaria y secundaria.

En contraste, el grupo que apoya a la candidata de Pueblo Soberano se caracteriza por estar conformado mayoritariamente por hombres, con edades entre los 35 y 54 años, así como de 55 años o más. Predomina la educación secundaria.

En cuanto a su ubicación geográfica, las personas que aún no saben a quién dar su voto se concentran principalmente en Limón, Guanacaste y Cartago, así como en Puntarenas, pero con un peso mucho menor dentro de este grupo.

Las personas que votarán por Laura Fernández habitan principalmente en las provincias de Alajuela y Puntarenas.

Religiosidad

En materia religiosa, entre los indecisos predominan quienes no se identifican con el cristianismo o no profesan ninguna religión. Por su parte, los votantes decididos por Fernández son cristianos.

Asimismo, presentan mayores niveles de indecisión las personas que evalúan como regular o buena la gestión del presidente Rodrigo Chaves, así como quienes consideran que el resultado de las elecciones aún no está definido.

Por el contrario, quienes ya optaron por la candidatura chavista califican la gestión presidencial como muy buena o buena y consideran que la elección ya está decidida.

Según el estudio del CIEP, el 69% de las personas indecisas tomará la decisión de su voto durante la semana previa a las elecciones, mientras que un 30,9% indicó que lo hará el mismo día de la votación.

La encuesta del CIEP se realizó mediante 1.006 entrevistas vía teléfono celular, entre el 12 y el 15 de enero, después de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El margen de error es de 3,1 puntos porcentuales.