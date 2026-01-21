Debate Extra: Vea el encontronazo entre Ariel Robles y Claudia Dobles sobre las constructoras MECO, H. Solís y el caso Cochinilla

En el espacio de preguntas entre candidatos, Claudia Dobles le solicitó a Ariel Robles mantener un debate de altura.

La candidata Claudia Dobles increpó al aspirante presidencial Ariel Robles luego de que él le planteara una consulta sobre contratación de obra pública en el debate denominado “Construyamos País, organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). En el intercambio, Dobles le dijo a Robles que no hiciera denuncias si no tiene pruebas.

El candidato por el Frente Amplio le cuestionó que por qué, tras una ley creada por los frenteamplistas para terminar la carretera a Cartago, Acción Ciudadana (PAC), partido que forma parte de la Coalición Agenda Ciudadana, con la que Dobles aspira llegar a la presidencia de la República, le entregó el proyecto a empresas como MECO y H Solís, “vinculadas con escándalos de corrupción”.

“Hoy seguimos sin carretera. Cuáles fueron las razones políticas para beneficiar empresas conocidas con prácticas corruptas como la del caso Cochinilla”, cuestionó Robles.

Tras la consulta en el segundo bloque del debate, la candidata de Coalición Agenda Ciudadana le recordó mantener un debate de altura.

Intercambio de Ariel y Claudia sobre cochinilla, MECO y H Solís

“Si usted no tiene pruebas, le sugiero que no haga ningún tipo de denuncias. La administración pasada trabajó en la ejecución de obra publica de manera muy técnica y alcanzamos, por ejemplo, en Circunvalación Norte donde la administración pasada la dejó al 93%, esta administración (la actual) finalizó solo el 7%. Regresaremos a una ejecución eficiente (...)”, afirmó.

“No hablar de temas de corrupción también daña la democracia”

Tras la conclusión del espacio en el que los candidatos presentaron sus ideas, La Nación consultó a Robles sobre las pruebas de las que habló Dobles. Él afirmó “que las tienen” y reiteró que el proyecto de ley aprobado en la Asamblea Legislativa nunca se ejecutó y que “prefirieron dárselo a las empresas que fueron cuestionadas en el caso Cochinilla”.

“No sé doña Claudia si el reclamo popular enorme que ha tenido la gente de Costa Rica hacia el gobierno del PAC de Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís por este tipo de escándalos ella piensa que se requieren más pruebas o piensa que la gente no lo recuerda. Eso es criterio de ella, me parece que es válido que ella decida esquivarlo, que prefiera que no se hable de temas como esos, pero no hablar de temas como esos, de corrupción, también daña la democracia”.