Guía completa para los próximos debates, ¿cuáles candidatos estarán en cada uno y dónde se pueden ver?

El TSE realizó la única jornada de debates donde estuvieron los 20 candidatos.

Ante la cercanía de las elecciones y luego de los debates organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aumenta el interés de los votantes por escuchar y ver discutir a los candidatos que estarán en la papeleta el próximo 1.° de febrero.

La agenda en las dos últimas semanas estará cargada de este tipo de espacios.

Este es el detalle de los debates que aún quedan por realizarse y los candidatos que confirmaron su participación en cada uno de esos espacios. De estos solo dos contarán con la participación de la mayoría de aspirantes que figuran en la papeleta.

El próximo debate será este domingo 18 de enero a las 6:30 p.m. y es organizado por el canal OPA. En ese espacio, que se transmitirá en ese canal de televisión y plataformas digitales, estarán Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana), Fabricio Alvarado Muñoz ( Nueva República) Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio) , Álvaro Ramos Chaves ( Liberación Nacional), Natalia Díaz Quintana (Unidos Podemos), Eliécer Feinzaig Mintz (Liberal Progresista), Juan Carlos Hidalgo Bogantes (Unidad Social Cristiana) y José Aguilar Berrocal (Avanza).

El canal informó que de los candidatos invitados, la única que declinó asistir fue Laura Fernández Delgado de Pueblo Soberano.

El lunes 19 de enero se realizará el debate de la Universidad de Costa Rica, el cual según confirmó esa casa de enseñanza, contará con 17 candidatos. Únicamente no estarán Laura Fernández, Luis Amador de Integración Nacional y Fabricio Alvarado.

La Universidad informó que este debate tendrá la particularidad de que reunirá en un solo espacio, a la mayoría de las candidaturas y será transmitido en vivo por Canal Quince UCR, las radioemisoras universitarias y las redes sociales institucionales de la UCR.

El siguiente debate en realizarse será el de Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cual se realizará el martes 20 de enero en el Auditorio del Museo de los Niños a partir de las 7:00 p.m. y se puede seguir por Extra TV, la página web de diarioextra.com y las redes sociales, así como las redes del CFIA, según informó Diario Extra.

En este espacio participarán Álvaro Ramos, Ariel Robles, Claudia Dobles, Natalia Díaz y Juan Carlos Hidalgo. Además informaron que aunque Laura Fernández había confirmado su participación, posteriormente declinó asistir a la actividad.

El jueves 22 de enero tendrá lugar el debate de Multimedios y el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica en el que participarán José Aguilar, Fabricio Alvarado, Ana Virginia Calzada, Natalia Díaz, Claudia Dobles, Eliécer Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo y Ariel Robles. Se transmitirá a partir de las 8 p.m. por canal 8.

El 26 de enero, se efectuará el debate de Grupo Columbia y la Universidad Latina.

La directora de Noticias Columbia, Evelyn Fachler confirmó a este diario que en esa actividad estarán los cinco candidatos que lideren la encuesta de Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) que se publicará el próximo 21 de enero, aunque aún no se detalla el listado. La transmisión se realizará por las redes sociales de Noticias Columbia y la U Latina, así como la radioemisora 98,7 fm a partir de las 6 p.m.

Ese mismo día, también iniciarán las transmisiones del canal Trivisión, que tiene programado realizar cinco debates, en el que estarán 18 de los 20 candidatos. Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Juan Carlos Hidalgo son los únicos aspirantes que declinaron la invitación debido a que los espacios no se emitirán en vivo.

Varios de los debates que siguen, solo invitarán a los candidatos que encabezan las encuestas. (UNA/Cortesía)

Trivisión informó que los debates se realizarán en el auditorio de la Universidad Latina, en San Pedro de Montes de Oca y se transmitirán de 7:00 p. m. a 9:00 p. m., por el canal 36, su sitio web, así como en las plataformas digitales del medio.

El siguiente encuentro entre candidatos, será el de Grupo Repretel-Monumental que tendrá lugar el miércoles 27 de enero a las 7:30 p.m. y se emitirá por canal 6, radio Monumental 93.5 fm. y medios digitales.

El director de Noticias Repretel, Randall Rivera, dijo a La Nación que para este espacio confirmaron su participación Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles, Natalia Díaz, Juan Carlos Hidalgo, Fabricio Alvarado y Eliécer Feinzaig.

Los debates finalizarán solo tres días antes de las elecciones, el 29 de enero, con el espacio organizado por Televisora de Costa Rica.

El director de Telenoticias, Ignacio Santos, indicó en un editorial que al igual que años anteriores se invitó a los candidatos que encabezan las encuestas del CIEP: Laura Fernández, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles. De ellos, solo Fernández rechazó la invitación. Se transmitirá a las 8 p.m. por canal 7 y sus plataformas digitales.