Elecciones 2026: Laura Fernández quedó bajo fuego de todos sus rivales en el tercer debate del TSE

Cuatro candidatos presidenciales reiteraron sus críticas hacia la candidata chavista, Laura Fernández, por las cifras de inseguridad alcanzadas durante el gobierno actual

Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga

Laura Fernández Delgado, La candidata del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y líder de las encuestas de intención de voto, recibió abundantes críticas durante el tercer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizado este 11 de enero.








