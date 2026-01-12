Elecciones 2026: Laura Fernández quedó bajo fuego de todos sus rivales en el tercer debate del TSE

Laura Fernández Delgado, La candidata del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) y líder de las encuestas de intención de voto, recibió abundantes críticas durante el tercer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realizado este 11 de enero.

Además de Fernández, asistieron otros cuatro aspirantes presidenciales a la cita, y todos ellos criticaron con dureza la deficiencias de la administración Chaves Robles. Se trata de Ronny Castillo González, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM); Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza; y Claudio Alpízar Otoya, del Partido Esperanza Nacional.

El primer encontronazo se dio apenas en el primer bloque de preguntas, en el que se abordaron las medidas para reducir la informalidad que alcanza al 40% de la fuerza laboral. En ese intercambio, Jose Aguilar rebatió los números con que Fernández defendió los resultados en educación del gobierno actual.

José Aguilar, de Avanza, fue una de las principales voces de crítica a Fernández. (JOHN DURAN/John Durán)

Fernández dijo: “Nuestro país tiene las cifras de desempleo más bajas de la historia, pero vamos a seguir consolidando la economía jaguar, para que ustedes tengan mejores oportunidades. (...) Las jornadas 4x3 serán un instrumento para que más jóvenes tengan buenos empleos en zonas francas″.

De inmediato, Aguilar descalificó la respuesta de la candidata chavista.

“En la Costa Rica en la que vivimos todos los costarricenses hay tres veces más desempleo juvenil que la media nacional. Además, tenemos la educación en ruinas, donde los muchachos salen graduados y no saben ni leer, mil colegios en cierre sanitario. Usted fue ministra, ¿cómo le vamos a creer ahora?“, criticó el postulante por Avanza.

Ese roce entre Fernández y Aguilar fue apenas un aviso de lo que vendría. En el segundo bloque de preguntas, relativas al tema de inseguridad, las críticas llovieron sobre la candidata chavista, ya que durante el gobierno de Rodrigo Chaves el país ha alcanzado récords históricos en el número de homicidios.

Nuevamente, Fernández defendió los resultados del gobierno de Rodrigo Chaves en esa temática y prometió impulsar penas más duras y construir una megacárcel. Sin embargo, Jose Aguilar, Eliécer Feinzaig, Claudio Alpízar y Ronny Castillo aprovecharon sus espacios para resaltar los problemas de Costa Rica y criticar las acciones del Poder Ejecutivo sin atacarse entre ellos.

“Han tenido cuatro años liderando este país y nos dejaron como la nación que más drogas exporta en la humanidad, y cada año hemos roto los récord de asesinatos de los costarricenses por su incapacidad”, criticó Aguilar Berrocal.

“Vamos a proteger nuestras fronteras con Nicaragua y Panamá, porque las hemos recorrido y las conocemos, ¡yo no confundo Peñas Blancas de San Ramón, con Peñas Blancas de La Cruz!“, dijo Claudio Alpízar en clara referencia a Fernández, quien en el pasado confundió estas dos localidades. Al fondo, Aguilar aplaudió la declaración.

El politólogo Claudio Alpízar señaló que Fernández no conoce el territorio nacional. (JOHN DURAN/John Durán)

Eliécer Feinzaig se sumó a las críticas. “Llevamos más de 3.300 muertes desde que este gobierno llegó al poder”, le dijo el candidato liberal a Alpízar, a lo que este respondió: “Si la candidata oficialista ofrece continuidad, esperen 6.000 o 7.000 asesinatos durante su gobierno”.

Aunque el partido ACRM alguna vez se autodenominó chavista, el aspirante Ronny Castillo no se quedó atrás en los reclamos al gobierno actual.

“La Asamblea Legislativa le puso más presupuesto a la seguridad, porque lo consideró importante, y el gobierno tiene más de ¢5.000 millones de presupuestos no ejecutados. Usted (Fernández) me pregunta de dónde vamos a sacar la plata: la plata la tiene usted escondida mi amiga“, aseveró Castillo.

La discusión sobre la temática de seguridad no terminó ahí. Al tomar la palabra nuevamente, Jose Aguilar, de Avanza, criticó que el partido chavista postulara como candidato a diputado por Alajuela al abogado José Miguel Villalobos, defensor del presidente Rodrigo Chaves y de personas sospechosas de narcotráfico.

“Están llevando a un señor acusado por defender narcotraficantes, le quitaron la licencia para ejercer la abogacía por estafa, ha defendido a los estafadores de La Trocha, y vienen a aquí a hablar de seguridad e impunidad, ¿quién le va a creer?“, reclamó Aguilar.

Feinzaig afirmó que el gobierno actual "es parte del narco". (JOHN DURAN/John Durán)

Al respecto, Feinzaig replicó. “De acuerdo con don Jose, este gobierno no solo le ha abierto la puertas de par en par al narcotráfico, sino que además ahora los llevan en la papeleta, el abogado de narcos que además es asesor del presidente de la República. Este gobierno ha tomado decisiones que le ha facilitado las cosas al narcotráfico”, dijo el liberal.

En otro bloque, el diputado del PLP retomó su reclamo: “Su gobierno quitó el servicio de guardacostas de la costa, quitaron a la Policía de Control de Drogas (PCD) de puertos y aeropuertos, ustedes no solo no han combatido el narco, es que no quieren combatir el narco porque son parte de eso. Entre sus diputados va un abogado de narcos, el mismo que defiende a Chaves”.

Fernández atacó con dureza a sus contrincantes. (JOHN DURAN/John Durán)

En esta oportunidad, Laura Fernández tuvo un minuto y treinta segundos para responder a Feinzaig, pero su réplica evitó referirse a la nominación de Villalobos en la papeleta de Alajuela.

“Don Eli, usted tiene la osadía de hablarme de los candidatos de Pueblo Soberado, cuando ayer una candidata suya del Partido Liberal le daba la adhesión al partido comunista de este país. Usted y todos aquí tienen la osadía de creer que me pueden venir a patear. ¡A mí! Cómo se nota que no me conocen y no tienen idea de la madera de la que yo estoy hecha", declaró Fernández, quien en repetidas ocasiones señaló a los demás candidatos de atacarla en conjunto.

Al final del tercer debate presidencial del TSE, cada candidato tuvo un espacio para dar un mensaje de cierre.

El primero en hablar fue Feinzaig, quien aseguró que la ciudadanía debía elegir entre “caer al pricipicio o rescatar al país”.

“De un lado tenemos a quienes nos llevaron a la tragedia: el chavismo y su candidata, Laura Fernández, del otro lado, partidos marcados por la corrupción. No son la solución, son parte del problema”, aseveró.

Por su parte, Fernández atacó a los demás candidatos. Criticó el trabajo de Feinzaig en la Asamblea Legislativa, aseguró que Alpízar es un “doliente de Liberación Nacional”, y afirmó que “el otro par de caballeros nunca han tenido una posición gerencial en el sector público”.

Aguilar hizo un llamado corto y concreto: “No dejemos que nos llenen de sangre y tierra el ‘pura vida’”.

Ronny Castillo es el candidato de Aquí Costa Rica Manda. (JOHN DURAN/John Durán)

Alpízar volvió a criticar a Fernández, recordando la vez que la entonces ministra fingió firmar una ley y quedó grabada en video.

“Soy una persona honorable, no me verán engañando y firmando en el aire, quedando en evidencia en la televisión nacional, mintiéndole a usted. Esa es la candidata oficialista que hoy Costa Rica tiene que rechazar", declaró.

Por último, Castillo aseguró que su partido “está preparado para liderar un gobierno fragmentado y un Congreso que requerirá liderazgo”.

Laura Fernández fue la única candidata presidencial que no atendió, al final del debate, las preguntas de los periodistas reunidos en el auditorio del TSE.

