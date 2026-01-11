¿Diputada Johana Obando apoya campaña de Ariel Robles? Esto dice el candidato

La diputada Johanna Obando apareció en una actividad del candidato presidencial Ariel Robles, realizada la tarde del sábado 10 de enero en Cartago. Durante su participación, la legisladora ondeó la bandera del Frente Amplio.

La diputada independiente, Johana Obando, anteriormente integrante del Partido Liberal Progresista (PLP), figuró en un acto proselitista del aspirante presidencial Ariel Robles la tarde de este sábado, en Cartago. Posteriormente, la legisladora subió a la tarima principal y ondeó la bandera del Frente Amplio (FA).

La Nación consultó a Obando sobre el apoyo al candidato que mostró este 10 de enero, sin embargo, a la hora de la publicación de esta nota no se había recibido su respuesta.

Se le preguntó a Ariel Robles si la diputada le manifestó su adhesión. Ariel Robles no lo confirmó. Solamente dijo agradecer la presencia de la diputada en la actividad proselitista.

“El Frente Amplio va a abrir las puertas a cada vez más personas que desde diferentes miradas quieren defender la democracia (...)”, agregó.

El departamento de prensa del Frente Amplio contó que Obando llegó a la actividad y que posteriormente compartió en la tarima con el candidato, quien reconoció que “ella tenía un liderazgo innegable en Cartago” y la catalogó como una mujer luchadora.

Más apoyo

Esta no es la primera vez que una exintegrante del PLP aparece en una actividad de Ariel Robles.

En noviembre, la legisladora independiente Kattia Cambronero, otrora integrante del Partido Liberal Progresista, confirmó haber participado en una actividad de campaña del candidato presidencial Ariel Robles, en Santa Ana. Sin embargo, dijo que eso no significaba una adhesión formal ni a Robles ni al partido Frente Amplio.

La mercadóloga afirma que es liberal, pero también progresista, lo que la ha llevado a coincidir con congresistas de izquierda, como el candidato presidencial Ariel Robles. “Soy liberal progresista, aunque algunas personas creen que eso no existe”, dijo en entrevista con Revista Dominical.