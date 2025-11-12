Política

Una diputada independiente, exPLP, asiste a acto de campaña de Ariel Robles

Acto político fue realizado en Santa Ana

Por Sebastián Sánchez
06/09/2025. Lanzamiento de candidatura de Ariel Robles del Frente Amplio. Fotografía: Lilly Arce
Diputada independiente asiste a acto de campaña de Ariel Robles, candidato presidencial del Frente Amplio. (Lilly Arce/Lilly Arce)







Ariel RoblesKattia CambroneroFrente Amplioelecciones 2026
