Una diputada independiente, exPLP, asiste a acto de campaña de Ariel Robles

La diputada independiente Kattia Cambronero, exintegrante del Partido Liberal Progresista (PLP), confirmó haber participado este martes en una actividad de campaña del candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, en Santa Ana.

No obstante, Cambronero aclaró que esto no implica una adhesión formal a la campaña de Robles ni al Frente Amplio.

Kattia Cambronero confirmó que acompañó a Ariel Robles a un acto de campaña. (Alonso Tenorio)

“Solo participé. Acompaño a Ariel (Robles), no al Frente Amplio. Es un tema de que es mi compañero de muchas luchas y, por supuesto, vine a Santa Ana porque era una actividad que él estaba organizando”, explicó Cambronero a La Nación.

Kattia Cambronero

La legisladora aclaró que su apoyo se centra en la persona y en los valores que representa, y que aún evalúa la posibilidad de adherirse formalmente a alguna campaña en el futuro.

“Yo voy a estar y estaré con las personas que luchen como Ariel por la libertad, por el respeto a la democracia. Lo conozco muy bien, hemos trabajado casi cuatro años juntos, y es una persona muy inteligente que merece muchísimo respeto. Es una persona que está haciendo una campaña de altura”, añadió.

Cambronero enfatizó que su participación fue motivada por la cercanía profesional con Robles, y no constituye un respaldo partidario.

Kattia Cambronero fue electa diputada por el Partido Liberal Progresista; sin embargo, posteriormente renunció a dicha agrupación para declararse independiente.