Kattia Cambronero: ‘No vinieron a gobernar, sino a construir un movimiento político para perpetuarse’

La voz de Kattia Cambronero ha resonado durante los últimos cuatro años en los pasillos de la Asamblea Legislativa por su sobresaliente papel como diputada de oposición, algo que, incluso, le costó el respaldo y posteriores críticas de su propia fracción legislativa.

La mercadóloga afirma que es liberal, pero también progresista, lo que la ha llevado a coincidir con congresistas de izquierda, como el candidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles. “Soy liberal progresista, aunque algunas personas creen que eso no existe”, dijo en entrevista con Revista Dominical.

Le ofrecemos un extracto de la entrevista de “Guima”, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

Kattia Cambronero critica el cálculo político y a los diputados que buscan "caer parados"

— ¿Qué análisis hace de su paso por la Asamblea Legislativa?

— Este periodo legislativo ha sido muy duro, de un enfrentamiento constante por parte del Ejecutivo, y eso no genera ningún beneficio para el país. No ha habido planificación, negociación ni diálogo del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, y lo que genera es una dispersión de ideas e iniciativas que no benefician al país.

“Hay frustración, porque evidentemente uno tenía clara la agenda, yo tenía muy clara la agenda ambiental, vinculada con el tema oceánico y evidentemente la agenda de modernización del Estado y eliminación de monopolios. Pero nunca hubo respaldo por parte del Ejecutivo, más bien, el enfrentamiento generó que el Congreso estuviera más trabado.

“No resulta lógico el divorcio entre el Legislativo y el Ejecutivo. ¿Quién tiene la responsabilidad? Evidentemente, si hay una persona que está liderando el país, tiene la responsabilidad de la planificación total. Pelearse solo perjudica al costarricense".

— Evidentemente hubo una separación de la ideología por la cual se llegó a la Asamblea Legislativa. Desde mi perspectiva, la fracción del PLP tenía que ser la más fuerte en términos de denuncia, porque nunca habíamos estado en el Congreso, nunca habíamos afrontado acusaciones de corrupción ni problemas vinculados con la política.

“Además, teníamos un concepto ideológico que permitía avanzar en la modernización y mejora del Estado, con ideas progresistas como la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos.

“Sin embargo, cuando se llegó a la Asamblea Legislativa, el cálculo político no permitió esa posibilidad. Eso fue un grave error, y por eso el PLP terminó siendo lo que terminó siendo, porque traicionó sus propios ideales por un tema de cálculo político.

“Por eso me siento orgullosa de decir las cosas para el beneficio del país; lo que ocurre en los espacios políticos es que se traiciona mucho la esencia del por qué estás ahí.

“Uno de los puntos de quiebre que tuve con la fracción fue cuando se dio el problema por el cierre arbitrario del Parque Viva, propiedad de Grupo Nación. Yo salí abiertamente a decir que, evidentemente, había un problema de libertad de empresa, no por ser Grupo Nación, sino por la utilización de la institucionalidad para callar a quienes creen ellos que son adversarios a sus opiniones.

“Yo hice pública mi opinión y eso significó un problema serio en la fracción”.

La diputada independiente Kattia Cambronero ha sido una de las principales voces de oposición durante su paso por el Congreso. (Jose Cordero/La Nación)

— ¿Le reclamaron?

— Absolutamente. Porque el presidente era muy popular y entonces ‘no era el momento para hablar’. Desde ahí yo pensé que esa no era la posición. Siempre he tenido un criterio muy fuerte sobre la forma y el estilo con que se ha manejado esta administración.

“Luego vino la elección de la persona defensora de los Habitantes, donde el PLP tenía que tener una posición diferente, muchísimo más fresca, no apoyar gente que estaba vinculada con las mismas personas de la fracción. Eso no estaba bien. Ese fue uno de los quiebres más significativos con la fracción.

“Y bueno, ni qué decir de cuando fueron a Casa Presidencial para negociar el directorio del 1.° de mayo. Ahí sí yo dije ‘definitivamente esto no tiene ni pies ni cabeza, no están entendiendo que hay personas con las cuales no se puede negociar’. No porque no se quiera o por algo personal, es que definitivamente no representan los ideales democráticos y el respeto al primer poder de la República.

“Al final, por esa suma, yo me salí de la fracción tras dos años de análisis. Me costó mucho la decisión, me dolió mucho, porque yo creo en los conceptos liberales y progresistas, yo soy una liberal progresista, pese a que algunas personas creen que eso no existe.

“Un grupo de personas maravillosas salieron conmigo, más de 15 asambleístas nacionales. Los resultados se ven".

En la fotografía la diputada Kattia Cambronero, entonces congresista del PLP, el 22 de julio del 2022. Al fondo, el entonces jefe de fracción, Eliécer Feinzaig.

— Venimos de ver un hito doble: dos veces se sometió al presidente Rodrigo Chaves a votaciones para el levantamiento de su inmunidad y él salió avante en las dos ocasiones. Esta última vez, lo logró gracias al apoyo de Nueva República y la Unidad Social Cristiana, dos bancadas de “oposición”. ¿Cómo habla esto del Congreso y de la oposición?

— Uno cumple un mandato constitucional, y ese mandato significa comprometerse a seguir las leyes de Costa Rica. Lo que ocurre es que hay mucho cálculo en relación con lo que puede pasar después, justamente lo que va a pasar en febrero. Quién gana o quién no gana. Y sobre ese cálculo se hizo el análisis de las votaciones para el levantamiento del fuero.

“Nunca la íbamos a ganar, ya sabíamos que estaban los 35 votos y sabíamos que habían negociaciones y presiones por parte del presidente. Cuando sale diciendo ‘los que voten a favor de levantar la inmunidad asuman las consecuencias’, eso no es cosa sencilla, porque la difamación que ellos han logrado tejer a partir de sus medios de desinformación, es una cosa que cala mucho en tu vida personal.

“Evidentemente, en Nueva República su base electoral es muy similar a la base de la candidata del oficialismo, y me parece que posiblemente estén haciendo un cálculo de algún tipo.

“En la Unidad hay gente que yo estimo mucho, pero tienen un tema muy serio de definir qué son, y no es de ahora, viene de cuando estaban con el PAC pero negociaban con Liberación. Siempre andaban buscando, como decimos los ticos, ‘caer parados’, o sea, siempre tener una posición.

“La Unidad tiene dos grupos: uno que quiere mantener la esencia del partido, y el otro grupo, que más parece de cálculo político para ver dónde quedo y cómo quedo. Ellos tendrán que reconstruirse. Reconozco que su candidato presidencial (Juan Carlos Hidalgo) es un hombre decente.

“A mí me sigue sorprendiendo, ¿cuál es el miedo del presidente de levantarse el fuero, si él mismo dice que que él no es responsable de nada?“.

— Don Rodrigo Chaves ha dicho que el próximo gobierno necesita 40 diputados para gobernar, que con los 10 que tuvieron en esta legislatura no alcanza; pero sí alcanzaron para conseguir el apoyo de dos bancadas y evitar dos veces el levantamiento de la inmunidad. ¿Es correcto que se necesitan 40 diputados?

— No, lo que se necesita para gobernar, primero, es tener claridad de lo que se va a hacer. Este gobierno no tenía claridad para resolver los grandes problemas nacionales. Además, usted necesita llegar a consensos y negociaciones, pero no para beneficiar a personas, sino que permitan el avance de la agenda nacional.

“Pero si usted no tiene agenda, no tiene claridad de lo que hay que resolver, no tiene equipo, tiene un exceso de ambición por quedarse en el poder, y empieza a confrontar a los poderes de la República para hacer las cosas a su forma... Usted puede tener 40 diputados, igual va a seguir siendo pésimo.

“Lo que sí es importante es que con 40 votos usted hace reformas constitucionales, y es clara la amenaza, ellos quieren 40 diputados para cambiar la Constitución, elegir magistrados de forma diferente, y cambiar la posibilidad de ser reelectos de forma consecutiva. Es lo que andan buscando.

“¿Para qué quieren 40 diputados? Nosotros hemos logrado votaciones de 42 o 45 votos a favor cuando los proyectos son beneficios, entonces, ¿qué es lo que quieren?

“Los frenos y contrapesos son importantes en un sistema democrática. Cuando usted le da poder absoluto a una persona es delicadísimo y callan personas, difaman personas, destruyen familias, persiguen empresas... Eso está pasando, no estoy inventando nada. ¿Para qué quieren 40 votos? No han venido a gobernar, sino a construir un movimiento político para perpetuarse ahí“.

La diputada Kattia Cambronero fue electa por el Partido Liberal Progresista pero luego se independizó. (Jose Cordero/José Cordero)

— Doña Kattia, es común verla a usted criticar la perversión de la dinámica legislativa, el desperdicio del tiempo, la falta de avance. No deberíamos resignarnos a que la Asamblea no avance. ¿De quién es la responsabilidad de otorgar una solución?

— De los partidos políticos. Los partidos hacen ejercicios electorales y luego, por cálculo, hay un abandono de los compromisos con la ciudadanía.

“El país tiene un problema muy serio de llegar a consensos y a mínimos viables. Me lo dice siempre mi jefe de despacho: la Asamblea Legislativa es un ejercicio que no depende de mí, depende de 56 más, y no solo de ellos, sino también de los diferentes intereses que se estén moviendo.

“Pero hay un mínimo viable, nosotros hemos logrado la aprobación de legislaciones muy interesantes que no eran del todo lo que yo quería. Lo que pasa es que los modelos ideológicos no permiten que la gente se hable (...).

“Es importante la participación de los partidos políticos, no solamente de su representación en la Asamblea, sino de su representación como partido: qué es lo que desea y cómo el movimiento partidario incide para que sus diputados avancen en los proyectos.

“Lo mismo en la ciudadanía. Voy a ser muy crítica: algo está pasando en nuestra sociedad que prefiere la violencia antes que proponer alternativas, prefiere la desacreditación antes que sentarse y analizar lo que la persona está diciendo, prefiere el show y el circo antes que una discusión sana.

“Me preocupa que un circo absurdo y fuera de contexto en la Asamblea Legislativa le parece más importante a la gente que la discusión sobre lo que dijo el exgerente del INS, en relación a $10 millones de dudosa procedencia vinculados con un extraditable".

Kattia Cambronero ha lucido en el plenario el pañuelo morado del movimiento feminista. (Asamblea Legislativa)

— Usted ha criticado desde hace mucho tiempo lo que considera amedrentamientos, persecuciones y amenazas por parte del presidente Chaves hacia cualquier persona que le haga oposición. En la última semana de diciembre, la presidenta en ejercicio del Congreso, Vanessa Castro, denunció que Pilar Cisneros le dijo que “en esta vida todo se paga” luego de que no le concediera la palabra. Además, Chaves advirtió consecuencias de acuerdo a los votos sobre el levantamiento de la inmunidad. ¿Qué sensación le deja este ambiente de amedrentamientos?

— Es muy fácil identificar cómo sacan de contexto una noticia, sacan de contexto una imagen, cómo desacreditan a una persona, cómo los medios alineados desinforman, cómo con una batería inmensa de troles logran socavar a una persona.

“Da preocupación, es bastante agobiante, es complicado para la familia y es una incertidumbre para uno. Usted no sabe en qué momento cualquier cosa es inventada, ellos lograron crear la posverdad en este país. Pilar Cisneros quedará como la persona que logró estructurar la posverdad en Costa Rica.

“Es tan fácil como ver la convocatoria de proyectos de ley. El año pasado, en la última convocatoria previa a la votación de la inmunidad, solo convocaron proyectos de diputaciones que iban a votar en contra.

“A los que hemos hecho oposición o hemos denunciado lo que no está bien, nunca nos convocan proyectos, más bien los bloquean.

"Vanessa Castro ha sido una de las mujeres más violentadas. Debo decir que la mayoría son mujeres. En el último comunicado que envió (Rodrigo Chaves), en el que dijo que no asistiría a la sesión de levantamiento de inmunidad, atacó a tres mujeres.

“Entonces sí, ellos tienen una estrategia del miedo, de la intimidación. Hay algo que pasa y la gente no se da cuenta: la mayoría de los diputados oficialistas nos pasan grabando y tomando fotografías, ellos lo hacen como una forma de amedrentar a la gente.

“Justo ese día (de la denuncia de la diputada Vanessa Castro) muchos pedimos la palabra y la presidenta en ejercicio dijo ‘ya aquí voy a cerrar’ (algo usual en dinámica legislativa) y esta señora (Pilar Cisneros) dijo ‘¡es que me tiene que dejar hablar a mí!’. ¿Qué es esta locura? Ellos tienen un pensamiento de supremacía".

Cambronero ha realizado un constante control político sobre temas ambientales, como la tala ilegal de árboles en el refugio Gandoca-Manzanillo o la creación del parque Lorne Ross en Santa Ana.

— Ese dato lo comenté en el Plenario Legislativo en un control político, porque es muy grave que casi el 50% de las personas tengan miedo de hablar, eso dice mucho de lo que está pasando.

“El año pasado yo tuve una experiencia bastante dura en una reunión con una pequeña empresaria, y ella se puso a llorar y a decirme: ‘Yo no quiero que nadie se dé cuenta que estamos hablando, porque si no, a mí me van a seguir persiguiendo más, me van a quebrar’. Se puso a llorar y a temblar.

“No sé cómo trasladarle al costarricense esto, tal vez en una entrevista es complicado, pero a mí eso me aterrorizó, porque no es la primera vez. Si la gente comienza a perder la valentía por hablar, se comienza a perder esa capacidad de discutir.

“Ese dato debió haber generado muchas alertas en este país, los periodistas tienen que hablar de esto, los políticos, los candidatos presidenciales deberían ver esto como reflexión. Que a casi el 50% de la gente le dé miedo poner un comentario en las redes sociales significa que estamos cambiando nuestro modelo de libertades de expresión por, básicamente, un tema de intimidación.

“Esto en particular pasa porque hay mucha instrumentalización de las instituciones para perseguir gente. No es casual cuando te dicen ‘cada vez que salgo a hablar me mandan a Hacienda o a la Caja’. Eso es muy delicado.

“Los costarricenses tienen que darse cuenta de que ese dato dice lo que esta gestión trata de hacer: acallar a todo aquel que piense diferente".

La legisladora liberal reconoce que ha visto claras muestras de deterioro democrático en Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

— Doña Kattia, a falta de menos de un mes para las elecciones, ¿considera que entre los 20 candidatos que tenemos hay opciones viables?

— Sí, hay demócratas, que es lo importante. Hemos llegado a un punto en que no estamos hablando de la gran agenda nacional, sino de la protección de la democracia y la libertad de los costarricenses.

“Esto merece un análisis profundo de los costarricenses: ¿Quieren que los sigan callando, que les digan lo que tienen que hacer, y que quien se oponga sea eliminado con la desacreditación, la difamación y la destrucción de su empresa o su vida personal?

“Las personas que están, doña Claudia Dobles, don Álvaro Ramos, don Ariel Robles, a quien conozco muy bien y puedo dar fe de que es un demócrata, don Juan Carlos Hidalgo. A la persona demócrata que llegue a segunda ronda hay que apoyarlo.

“Necesitamos entender que podríamos estar perdiendo nuestra democracia y nuestro sistema de libertades de a poquitos. Eso es muy serio, sobre todo para las nuevas generaciones.

“Después de haber sido un país democrático, un país de oportunidades, un país donde podemos construir en el respeto y la cordialidad, ¿les vamos a dar un país donde no te dejan hablar, donde una batería de troles te desacredita? Ese no es el país que yo quiero para mis hijos".

Pese a sus diferencias ideológicas, la diputada ha coincidido en aspectos de derechos humanos y protección del ambiente con su compañero del Frente Amplio, Ariel Robles. (Asamblea Legislativa/La Nación)

— ¿Por quién nunca votaría?

— Por Laura Fernández, jamás votaría por esa persona.

“Tuve la posibilidad de conocerlos a casi todos, por mi función. Algunos son compañeros en el Poder Legislativo. Tengo una relación estrecha con Ariel Robles, me parece un gran persona, un demócrata y además una persona sumamente inteligente.

“Jamás votaría por esa señora, como ministra de la Presidencia no tuvo nunca la capacidad ni siquiera de llegar a una conversación decente en una reunión.

“Nosotros presentamos un proyecto para fortalecer las capacidades del OIJ, porque se nos está yendo la gente técnica, hay que modificar la Ley de Empleo Público.

“Ella (Laura Fernández) como ministra se molestó con ese proyecto y golpeaba la mesa diciendo que ese proyecto nunca iba a pasar, que lo iban a bloquear. Efectivamente, presentaron 200 mociones. Fernández nunca hizo nada como ministra de la Presidencia, algo que sí reconozco de Natalia Díaz, que es una persona muy amable y muy cordial.

“Jamás (votaría por) una persona que usa la imposición. N nunca sostuvo argumentos técnicos para mantener la discusión, siempre fue a través de la amenaza, del bloqueo.

“Jamás recomendaría votar por una persona que ni siquiera tiene clara la división de poderes. No tiene la capacidad, no tiene la actitud, no tiene el sentido demócrata, que yo sí encuentro en otras personas”.

Cambronero estudió Administración con enfasis en Mercadeo. Antes de llegar al Congreso, fue candidata a alcaldesa de Santa Ana. (Alonso Tenorio)

— Ya mencionó a don Ariel Robles y la hemos visto en actividades apoyándolo. ¿Usted está apoyando activamente la campaña de don Ariel?

— Ariel es una persona a la que yo respeto mucho. Hemos tenido una relación fuerte como compañeros de trabajo, hemos trabajado muchas cosas juntos. Es una persona que tiene toda la capacidad, tiene todo el conocimiento.

“Me llama mucho la atención porque la figura que han tratado de construirle es tan distante a la figura que es él. Es un hombre bastante disciplinado, muy hogareño, es bastante claro en sus posiciones, es un estratega político. Es un hombre que podría tener la capacidad de ocupar la presidencia de la República”.

— ¿Activamente va a apoyar la campaña de Robles, o no va a apoyar ninguna?

— Hay que ver qué pasa. Yo tomaré la decisión de cómo lo voy a hacer en el momento que sea oportuno.

