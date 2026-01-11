Revista Dominical

Kattia Cambronero: ‘No vinieron a gobernar, sino a construir un movimiento político para perpetuarse’

La congresista independiente habló sobre su salida del PLP, criticó la política de amedrentamiento del gobierno y reprobó a los diputados que buscan “caer parados”

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

La voz de Kattia Cambronero ha resonado durante los últimos cuatro años en los pasillos de la Asamblea Legislativa por su sobresaliente papel como diputada de oposición, algo que, incluso, le costó el respaldo y posteriores críticas de su propia fracción legislativa.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
La entrevista del domingoKattia CambroneroRevista DominicalPolítica
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.