Política

Cálculo electoral marcó votos de oposición que salvaron a Rodrigo Chaves del levantamiento de su inmunidad

Diputados dejaron en evidencia que los efectos electorales de su decisión fueron determinantes a la hora de votar, tanto a favor como en contra del desafuero del mandatario

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira y Lucía Astorga
16/12/2025, San José, Asamblea Legislativa, votaciones para quitar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez.
Los ocho diputados chavistas del PPSD celebraron la votación negativa del levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, este martes, en el plenario legislativo. (José Cordero/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Levantamiento de inmunidadRodrigo ChavesBeligerancia políticaTSE
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.