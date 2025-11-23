Editorial

Editorial: Lo que faltaba: valerse de presiones externas para manipular el proceso electoral

El presidente usó falsedades y palancas externas para incidir en el proceso electoral, pero quedó en evidencia. Valerse de un congresista estadounidense para generar miedo y obtener beneficios personales es inaceptable

Por La Nación
Iván Duque, Mario Díaz-Balart, Catalina Crespo y Rodrigo Chaves
Iván Duque, expresidente de Colombia; Mario Díaz-Balart, congresista republicano de Florida; Catalina Crespo, embajadora en Washington, y Rodrigo Chaves, presidente de la República. (Fotocomposición Archivo LN/Archivo LN)







