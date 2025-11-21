Política

Candidata advierte intento de manipular la opinión pública con reunión entre embajadora de Costa Rica y congresista republicano Mario Díaz-Balart

Aspirante Ana Virginia Calzada afirma que la política exterior no puede gestionarse con base en inexactitudes

Por Sebastián Sánchez
21 de setiembre del 2025. Colegio de Ingernieros Agrónomos, Moravia, San José. 11:00 hrs. El partido Centro Democrático Social realizó una asamblea en la cual fueron electos los puestos de presidente y diputados del primer y segundo lugar de San José. Como candidata a la presidencia de la República para el período 2026-2030 fue electa Ana Virginia Calzada y como candidatos a diputados Emilio Arias (primer lugar San José) y Carla Salguero (segundo lugar). En la foto: Carla Salguero Moya. Foto: Albert Marín
La candidata presidencial del Partido Centro Democrático y Social, Ana Virginia Calzada, cuestionó a la embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, Catalina Crespo. (Albert Marin/Asamblea Partido Centro Democrático Social.)







