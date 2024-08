Diputados acusan al gobierno de persecución política por ataques a autor de informe sobre ‘ley jaguar’

Los ataques de la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, a uno de los autores del informe de Servicios Técnicos sobre la nueva versión de la “ley jaguar” desataron una fuerte disputa en el plenario de la Asamblea Legislativa, este miércoles por la tarde.

En una intervención similar a la que hubo en la Casa Presidencial, Cisneros atacó al funcionario legislativo Tonatiuh Solano, cofirmante del informe jurídico, porque, el 3 de mayo, publicó un artículo en el que criticó la intención del mandatario, Rodrigo Chaves, de someter a referéndum asuntos sensibles como la venta del Banco de Costa Rica (BCR) o el plan de jornadas laborales 4/3. En aquel momento, no existía la “ley jaguar”.

La vocera oficialista también hizo un recuento de los puestos ligados al Partido Liberación Nacional (PLN) que Solano ejerció antes de ser funcionario de planta del Congreso; además, proyectó varias fotografías de él, así como videos y registros de donaciones que hizo al PLN, años atrás.

Esas acciones generaron una fuerte reacción de casi todas las fracciones de la oposición, empezando por Liberación y el Frente Amplio (FA), que acusaron a la oficialista de persecución política en contra de uno de los dos autores del documento que estimó que es inviable someter la “ley jaguar” a referéndum.

El otro firmante es el abogado Fernando Campos Martínez, gerente de Servicios Técnicos.

La oficialista aseguró que, adrede, se le asignó a un politólogo de origen liberacionista tomar parte en el informe sobre la ley jaguar, “para darle una estocada”.

“Apréndase su nombre: Tonatiuh Solano, un férreo militante y contribuyente activo del PLN, de absoluta lealtad, por la cantidad y calidad de puestos que le han dado. Es, además, un enemigo confeso del gobierno de Rodrigo Chaves y un adversario acérrimo de la ‘ley jaguar’”, dijo Pilar Cisneros.

También, expuso registros, con la cédula del funcionario, de una donación al PLN y citó los cargos que tuvo con esa agrupación política.

Desde el 2021, Solano ha fungido como asistente de investigación en el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, y desde mayo del 2024 es jefe de área de Investigación en ese mismo departamento, que se encarga de fiscalizar que los proyectos de ley cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Diputados acusan a Cisneros de persecución

El frenteamplista Jonathan Acuña reclamó a la oficialista que no se hubiera referido “a una sola línea del fondo del proyecto”, sino que únicamente atacó a la persona. “¡Qué vergüenza!”, dijo.

Recordó que Cisneros, en una sesión de la Comisión de Hacendarios, afirmó que a ella le encanta que le tengan miedo y eso es precisamente lo que buscaba con Solano.

Sofía Guillén, también del Frente Amplio (FA), manifestó preocupación por el precedente de persecución política que significan para ella los ataques de Cisneros y dijo que eso no se puede dejar pasar. Añadió que la Constitución Política tutela los derechos de los costarricenses a tener afiliación política.

“Se está vulnerando a un ciudadano y se le persigue por su afiliación partidaria. Eso no lo voy a tolerar. Yo no soy de ese partido ni afín al PLN, soy de izquierdas, pero a las izquierdas también se les ha perseguido y yo no voy a tolerar que se persiga a nadie”, reclamó Guillén.

El jefe de Liberación, Óscar Izquierdo, dijo que su fracción no permitiría que se haga persecución política en el Congreso y calificó los ataques de Cisneros de temerarios.

“Han venido sucediendo cosas temerarias, hasta crímenes, y no vamos a permitir que sigan con esa actitud que viene a golpear el sistema, burlándose aquí en la Asamblea de nosotros. Hay diputados que se ríen cuando el presidente de la República viene a hacer mofa de nosotros. Nos pasa sangre por las venas, tenemos dignidad. No venimos a decir que estamos en un partido corrupto, como le sucede al que ustedes representan”, exclamó el verdiblanco.

En mayor o menor medida, todos los voceros de los demás partidos le reclamaron a Cisneros por sus ataques a un funcionario por su filiación política y los comentarios que hizo, incluso los de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PNR).

Los socialcristianos Carlos Felipe García, Vanessa Castro, Daniela Rojas y María Marta Carballo achacaron a Cisneros hacer un linchamiento público.

“Si a Tonatiuh Solano le sucede algo en su integridad física, Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves son los responsables”, reclamó García.

Rojas enfatizó en que el país no merece las provocaciones de Cisneros, pero apuntó que no se puede callar ante la “exposición de un ser humano como si fuera un criminal”.

“Sean humildes y pidan disculpas, acaban de cometer un error. Es un ser humano, con familia, ¿por qué poner la foto, video, cédula?”, dijo.

Ariel Robles calificó los ataques de Cisneros como autoritarismo y fascismo moderno, “que ha masacrado sociedades” y dijo que mientras todos reclaman contra ella, la oficialista se ríe. Además, subrayó que los ataques a Solano tienen el objetivo de que los demás funcionarios tengan miedo y prefieran no emitir criterio y, menos aún, hacer denuncias contra el gobierno.

La liberacionista Montserrat Ruiz cuestionó que Cisneros haya expuesto datos sensibles del funcionario y espera que, al salir de la diputación, tenga “algo mejor que hacer que dañar personas”. Danny Vargas, también del PLN, lamentó que las provocaciones de la oficialista de nuevo bloquearon el plenario.

Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP), agregó: “Venir a perseguir a funcionarios públicos no se vale, y no es la primera vez. Están destituyendo a personas del Sinac, a partir del caso Gandoca-Manzanillo, porque la gente está hablando y emitiendo criterios técnicos. Son el gobierno más corrupto de este país”.

José Pablo Sibaja, de Nueva República, dijo que los costarricenses se decepcionan al ver los ataques y los espectáculos estériles del plenario. Lamentó que Cisneros hubiera lanzado los ataques y “con eso, lograron el objetivo de seguir debilitando la democracia y dar una falsa idea de que lo que se hace en el Congreso está malo, y que solo lo que los oficialistas dicen es lo correcto”.