¿Detecta en la democracia costarricense esta señales de erosión?

La calidad de una democracia no se mide por la estabilidad del poder, sino por la dignidad que garantiza a las personas. Donde los derechos retroceden, la democracia ya está enferma, aunque sus instituciones sigan en pie

Por José Daniel Rodríguez Arrieta
Intentos de los políticos de interferir en las instituciones estatales y los tribunales independientes. La lucha por el poder socava la equidad jurídica. Democracia en riesgo, amenazas a la democracia
La democracia no se destruye de golpe: se vacía de contenido mientras seguimos llamándola por su nombre. Los intentos de los políticos de interferir en las instituciones y los tribunales independientes son una señal de alerta.







Comunicador para el cambio social, máster y doctorando en Derechos Humanos, y escritor. Es docente e investigador de la Escuela de Ciencias Políticas y del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y ha sido consultor para diversos entes, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y migración.

