Votación sobre inmunidad de Rodrigo Chaves deja profunda herida en el PLN; comienzan las consecuencias en mayor fracción opositora

Una diputada se salió del chat liberacionista después de la votación del martes; jefe del PLN hizo recuento público de labor de Liberación, pero excluyó a dos legisladoras

Por Aarón Sequeira
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política. (Asamblea Legislativa /La Nación)







