Votación sobre inmunidad de Rodrigo Chaves deja profunda herida en el PLN; comienzan las consecuencias en mayor fracción opositora

Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la mayor bancada de oposición de la Asamblea Legislativa, ya empezó a sufrir las consecuencias de la votación del levantamiento de inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, del martes 16 de diciembre, en la Asamblea Legislativa.

La decisión de una integrante de la tienda verdiblanca de separarse de la mayoría, por segunda vez en una discusión sobre el desafuero del mandatario, así como el anuncio de otra, apenas un día antes de la votación, de que no asistiría porque se hizo una cirugía estética, causaron una profunda herida en Liberación.

El PLN no es la única fracción política que presenta fracturas, pues son ya bastante conocidas las heridas en bancadas como la del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), entre los ocho chavistas y la presidenta del partido, Luz Mary Alpízar, o en la Unidad Social Cristiana (PUSC), donde suele haber divisiones entre los más cercanos al gobierno de Chaves y los más críticos de la administración.

La decisión de Carolina Delgado de votar en contra del desafuero del presidente Chaves, el 22 de setiembre pasado, cuando se trataba de una petición de la Corte Suprema de Justicia, no sorprendió demasiado a la fracción verdiblanca, pero quedó apuntada en los registros.

Sin embargo, que la diputada josefina haya repetido su actuación ese martes, al votar en contra del levantamiento de la inmunidad para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigue a fondo varias denuncias contra el mandatario, por presunta beligerancia política, habría sido un golpe mayor.

El desafuero no se pudo lograr, este 16 de diciembre, porque no se lograron los 38 votos. Solo 35 congresistas votaron afirmativamente, entre ellos, 16 de los 18 liberacionistas.

Después de esa votación, hubo comentarios en el chat de WhatsApp de la fracción liberacionista, que terminaron con la decisión de Carolina Delgado de salirse del grupo.

La diputada Carolina Delgado se salió del chat del PLN el martes, luego de ser la única liberacionista que votó en contra de levantarle la inmunidad a Rodrigo Chaves. (Archivo LN/La Nación)

A esa situación se une el shock que les generó a los liberacionistas la noticia, el lunes, de que Sonia Rojas se había sometido a una cirugía estética, a última hora, sin dar aviso previo ni a sus compañeros de la bancada, ni a la jefatura del PLN (con quien cada diputado debe tramitar todos sus asuntos administrativos), ni al presidente legislativo, Rodrigo Arias.

La negativa de la presidencia del Congreso de tramitar la ausencia de la diputada Rojas como un permiso de ese despacho la llevó a tramitarlo como una licencia de incapacidad ante la administración de la Asamblea, debido a una “cirugía de vientre”.

A través de su despacho, la diputada de la zona sur aseguró que había presentado la incapacidad la semana pasada, por una intervención quirúrgica y dijo que se trataba de una condición médica que le impide estar presente físicamente en el plenario.

“Esta situación no es de último momento, es completamente ajena a cualquier consideración política y no guarda relación alguna con el desarrollo ni con el sentido del debate legislativo previsto para esa sesión”, alegó Rojas.

Si las dos diputadas hubieran votado afirmativamente, solamente habría faltado una persona más para aprobar el levantamiento de la inmunidad.

Aparte de la decisión de Carolina Delgado de salirse del chat, otra señal de la fractura liberacionista se dio el miércoles, cuando el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, hizo un recuento del trabajo anual de los miembros de la bancada.

Uno a uno, el vocero verdiblanco destacó los proyectos impulsados y las discusiones promovidas por Rodrigo Arias, Andrea Álvarez, Danny Vargas, Dinorah Barquero, José Joaquín Hernández, Monserrat Ruiz, Paulina Ramírez, Rosaura Barquero, Kattia Rivera, Pedro Rojas, Luis Fernando Mendoza, Alejandra Larios, Francisco Nicolás, Geison Valverde y Katherine Moreira.

Izquierdo no mencionó ni el trabajo de Carolina Delgado ni el de Sonia Rojas, tal como consta en el acta de la sesión del plenario del miércoles. En un documento enviado por Izquierdo —pues no le dio tiempo para mencionar los proyectos, junto con las críticas a Rodrigo Chaves por lo que consideran que no ha hecho en seguridad, educación, salud y ambiente—, tampoco constan los nombres de las dos diputadas.

La Nación les pidió una declaración, sobre esta ruptura, tanto a Izquierdo como a Delgado y a Sonia Rojas.

Al cierre de este artículo, solamente Delgado había visto el mensaje, pero remitió a su encargada de prensa, de la cual no se obtuvo una respuesta.