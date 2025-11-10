Encuesta: Mayoría de costarricenses considera que Rodrigo Chaves irrespeta a la prensa y que ejercer el periodismo en Costa Rica es peligroso

Más del 50% de la gente considera que el presidente Rodrigo Chaves irrespeta a los periodistas.

Según la tercera Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en los Medios de Comunicación, más del 50% de los costarricenses considera que el gobierno de Rodrigo Chaves ha irrespetado a los periodistas y que ejercer esta profesión en Costa Rica resulta peligroso.

Un 53,5% de las personas consultadas dijo estar “de acuerdo o muy de acuerdo” con que Chaves irrespeta a la prensa, mientras que un 35,3% se mostró “en desacuerdo o muy en desacuerdo”, y un 11,2% optó por una posición neutral.

La percepción del irrespeto se reduce entre las personas que califican de muy buena la labor del mandatario

En cuanto a la frase “En Costa Rica, trabajar como periodista es peligroso”, un 54,8% dijo estar “de acuerdo o muy de acuerdo”, mientras que un 36,8% se mostró “en desacuerdo o muy en desacuerdo” y un 8,4% dijo no estar “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”.

El estudio, divulgado este lunes, fue elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), con el apoyo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), todos de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Gráfico muestra cómo la percepción sobre si en Costa Rica es peligroso trabajar como periodista ha aumentado en los últimos tres años. (UCR/UCR)

La encuesta muestra que ha aumentado la percepción de riesgo asociada al ejercicio periodístico en Costa Rica. En el 2023, un 48,3% consideraba que ser periodista en el país era peligroso; para el 2025, esa proporción supera ya la mitad de la población encuestada.

La confianza de la gente en el trabajo de los periodistas aumentó en casi 20 puntos porcentuales con respecto al 2024.

El estudio reveló que un 69,9% de los costarricenses confía en esta labor, mientras que un 30,1% dijo no confiar.

Encuesta sobre libertad de expresión de la UCR revela alta confianza de la población costarricense en el trabajo de los periodistas. (UCR/UCR)

Las personas encuestadas consideran que las críticas contra los medios son válidas. El 75,4% dijo estar “de acuerdo o muy de acuerdo”, un 14,7% señaló lo contario; y un 10% se mantuvo neutral.

La encuesta fue aplicada telefónicamente por el CIEP-UCR a 1.001 personas mayores de 18 años, entre el 25 y 29 de agosto y el 23 y 26 de septiembre de 2025. Esta encuesta cuenta con un margen de error de ±3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.