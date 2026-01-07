Ariel Robles se ausentará de la Asamblea Legislativa para dedicarse a su campaña presidencial

Durante las próximas tres semanas, Ariel Robles dejará la Asamblea Legislativa para dedicarse a su campaña presidencial.

El candidato presidencial, Ariel Robles Barrantes, se ausentará de la Asamblea Legislativa a partir del lunes 12 de enero, cuando los diputados inicien las labores de este 2026. Robles dejará momentáneamente su curul para dedicarse a la campaña electoral.

El candidato por el Frente Amplio (FA) afirmó a La Nación que toma esta decisión hasta ahora porque la situación “es más apremiante” y que anteriormente había logrado coordinar su agenda como diputado y candidato.

Durante las siguientes semanas, el aspirante presidencial planea visitar barrios y casas de las personas votantes en distintos puntos del país.

“Vamos a conversar directamente con las personas. Es el trabajo que queremos hacer en estos tiempos y también la participación en los debates, por supuesto, porque son espacios importantes de intercambio. Nos han invitado a todos los debates y vamos a participar en todos”, afirmó Robles.

¿Qué pasará con las dietas de Ariel Robles como diputado?

Ante la ausencia de Ariel Robles de la Asamblea Legislativa, el diputado aseguró que no cobrará dietas: los legisladores las reciben por su asistencia a sesiones del plenario y comisiones.

Asimismo, su equipo de prensa afirmó que el congresista tampoco cobrará el monto correspondiente a gastos de representación, rubro de poco más de ¢1 millón.

“No vamos a cobrar ninguna dieta de las que tenemos en la Asamblea Legislativa, ni tampoco vamos a solicitar permisos con goce salarial. No se cobrará ninguna dieta por las ausencias que tengamos dentro de la Asamblea Legislativa para podernos concentrar estas semanas en el campaña”, dijo Robles a este medio.

Posteriormente, en un comunicado de prensa, el candidato presidencial comentó que hay otra razón por la que se dedicará de lleno a su campaña y esta tiene que ver con lo que cataloga como “el peligro que sufre el país de un continuismo del proyecto autoritario y antidemocrático que representa el chavismo”.

“Tenemos que concentrarnos en el trabajo de campaña, esta es una de las elecciones más importantes que hemos tenido desde el nacimiento de la Segunda República”, aseveró.