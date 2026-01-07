#NoComaCuento

Manipulan imagen de Ariel Robles en emprendimiento de café para atacar al candidato en redes

Montaje forma parte de una estrategia de desinformación electoral, según el Frente Amplio

Por Cristian Mora
Imagen Ariel Robles
El Frente Amplio rechazó la difusión de contenidos falsos y señaló que se trata de una estrategia de desinformación en el contexto de la campaña electoral. (Facebook/Cortesía)







Elecciones 2026Ariel RoblesCandidato presidencial#NoComaCuento
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

