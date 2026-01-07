Manipulan imagen de Ariel Robles en emprendimiento de café para atacar al candidato en redes

El Frente Amplio rechazó la difusión de contenidos falsos y señaló que se trata de una estrategia de desinformación en el contexto de la campaña electoral.

La campaña del candidato Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), advirtió a la ciudadanía sobre una publicación falsa que circula en redes sociales, en la que lo asocian con supuestas drogas.

La imagen es falsa y corresponde a una manipulación digital , según indicó el jefe de campaña de Robles, el diputado del FA, Antonio Ortega.

La imagen circula, por ejemplo, en un grupo llamado Comunidad de San Rafael Arriba de Desamparados.

La imagen que circula en redes sociales fue manipulada digitalmente para hacer parecer que Ariel Robles sostiene drogas ilícitas, cuando en la fotografía original olía granos de café. (Facebook/Cortesía)

Sin embargo, la fotografía original fue tomada durante una visita realizada el pasado 2 de enero a un proyecto familiar de pequeña producción de café. En la escena auténtica, el candidato aparece oliendo granos de café.

Las versiones que circulan en redes sociales sustituyen digitalmente los granos por supuestas drogas, manteniendo el mismo encuadre, postura y entorno, lo que evidencia que se trata de un montaje.

El jefe de campaña del Frente Amplio rechazó las acusaciones y señaló que este tipo de contenidos forman parte de una estrategia de ataque político.

“Respecto a los montajes donde involucran al Frente Amplio y a Robles, tienen que usar estas tácticas tan rastreras porque no tenemos rabo que nos majen”, dijo Ortega.

Este no es el único caso reciente de desinformación vinculado al candidato. A inicios de enero, Robles denunció en sus redes sociales la circulación de un video falso creado con inteligencia artificial, en el que se simulaba un supuesto saludo del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ortega indicó que los adversarios políticos de Robles “tienen que inventarse audios, noticias y personajes porque no nos pueden sacar algún titular por corrupción o por incompetencia en las funciones como funcionarios públicos”.

Además, aseguró que sectores afines al chavismo y otras candidaturas recurrirán a este tipo de prácticas “para ver si pueden salir del margen de error y darse a notar”.

Ortega añadió que, conforme avance la campaña electoral, este tipo de acciones se intensificarán.

