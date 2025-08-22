Contralora exige derecho de respuesta a Rodrigo Chaves; pide que sea leído en conferencia de Casa Presidencial

La contralora general de la República, Marta Acosta, rechazó las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre proyectos de infraestructura y acusaciones contra funcionarios de la Contraloría.

La contralora Marta Acosta exigió un derecho de rectificación y respuesta al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por pronunciar afirmaciones que calificó de falsas, violentas y misóginas (adversas a las mujeres). En una solicitud escrita, la funcionaria pidió que su respuesta sea leída en la próxima conferencia de Casa Presidencial. Añadió que las agresiones se han documentado para una eventual demanda.

En primer lugar, la contralora señaló como irrespetuosa la respuesta que el presidente brindó en la conferencia del miércoles 20 de agosto, al contestarle a un periodista sobre las razones por las que no se había adjudicado la construcción del Hospital de Cartago.

Chaves dijo: “Uy, don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar”.

Ante esas manifestaciones, Acosta manifestó que “han sido meses de agresiones (por parte del presidente); todas ellas debidamente documentadas, como lo exige la ley para cualquier demanda o proceso judicial posterior”.

Según explicó Marta Acosta, el contrato para el Hospital de Cartago ya fue suscrito y corresponde a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentar la documentación completa y en los plazos establecidos para avanzar con el proyecto.

“Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que, pese a ello, la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo, siendo responsabilidad de la CCSS presentar los documentos completos oportunamente, máxime que se trata de la satisfacción de necesidades apremiantes de las personas”, dijo la jerarca.

LEA MÁS: Contralora advierte de proyecto peor que la ley jaguar: ‘Permitiría contratar a dedo y eliminaría controles’

Vista del terreno donde se construiría el nuevo hospital Max Peralta, en Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Durante la misma conferencia de prensa, el presidente afirmó que la Contraloría había actuado “en ilegalidad” en relación con la construcción de las escuelas Santa Elena, en Monteverde, y Portalón, en Quepos, ambas licitadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) bajo la normativa del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Acosta explicó que, más bien, a raíz de dos recursos de apelación presentados por empresas oferentes, la Contraloría anuló la decisión del MEP de declarar fracasadas las licitaciones.

“No es ganancia para las comunidades que, por aspectos intrascendentes, se declaren fracasadas las licitaciones de escuelas. El MEP es quien puede seguir con los procedimientos y permitir la construcción. A las comunidades afectadas y al país debe decírsele la verdad. La resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo MEP frenó por un tema intrascendente”, aseveró Marta Acosta a Rodrigo Chaves.

Otra de las manifestaciones criticadas por Acosta trascendió durante la inauguración de la nueva sede de Coopesalud, en el Llano de Desamparados, el 19 de agosto. En esa oportunidad, el presidente calificó de “sinvergüenzas” a los funcionarios de la CGR, al referirse al caso Barrenador.

Ante esas declaraciones, la contralora respondió que “se ha puesto de moda” atribuirle actuaciones falsas a los funcionarios de la Contraloría durante las conferencias y discursos públicos del presidente.

“Nuestras actuaciones ajustadas a la técnica y a la ley no han tenido nunca un afán intimidatorio como sí lo tiene la campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras que desde hace meses recibimos (...). Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas, presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables", agregó.