Contralora exige derecho de respuesta a Rodrigo Chaves; pide que sea leído en conferencia de Casa Presidencial

Marta Acosta calificó de falsas, violentas y misóginas declaraciones pronunciadas esta semana por el mandatario

Por Sofía Sánchez Ramírez
Comisión con Sra Marta Eugenia Acosta, computadoras
La contralora general de la República, Marta Acosta, rechazó las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves sobre proyectos de infraestructura y acusaciones contra funcionarios de la Contraloría. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







Sofía Sánchez Ramírez

